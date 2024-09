Kako hudo je na Obali, pričajo posnetki: »Ne hodite tja, če ni nujno!« (FOTO)

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in obilne padavine so že zajele Slovenijo. Najhuje je ob Obali, kjer je po podatkih Agencije za okolje Republike Slovenije zapadlo največ padavin.

Zaradi poplavljenega vozišča je promet oviran na več odsekih hitre ceste Izola-Škofije kot tudi na regionalnih cestah. Na prometnoinformacijskem centru voznikom odsvetujejo pot na Obalo, če to ni nujno potrebno.

Na letališču Portorož je v zadnjih dvanajstih urah zapadlo kar 64 mm padavin, Kopri 56 mm.

Obilno deževje na tem delu države tudi povzroča kar nekaj preglavic.

Na Facebook strani Neurje.si so objavili fotografije in posnetke poplavljenih in zalitih cest. Sodeč po spletni strani Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije pa so na delu tudi gasilci, ki črpajo vodo iz poplavljenih objektov in nudijo tehnično in drugo pomoč.

Težave v prometu

Na prometnoinformacijskem centru v okolici Izole, Kopra in Bertokov svetujejo previdno vožnjo.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra je zaradi poplavljenega vozišča promet oviran tudi na cesti Pivka-Ilirska Bistrica pri Ribnici. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi vode na vozišču zaprt izvoz na počivališče Podsmreka proti Ljubljani.

Vodotoki v slovenski Istri so hitro narasli že zjutraj in nekateri že poplavljajo. Čez dan bodo ob nevihtah z močnimi nalivi hitro naraščali tudi hudourniški vodotoki in manjše reke v večjem delu Slovenije. Verjetna so razlivanja posameznih hudourniških vodotokov ter poplave padavinske in zaledne vode. Ob dolgotrajnejših nalivih so možne poplave ob hudourniških vodotokih in manjših rekah, sprva v slovenski Istri in na zahodu države, čez dan pa tudi v osrednji, severni in južni Sloveniji, opozarja Arso.

V petek pa bodo še naraščale Sava v spodnjem toku ter Ljubljanica, Krka, Kolpa, Drava in Mura. Drava se lahko razlije na običajnih območjih.

Brezplačno parkiranje!

Zaradi obilnega deževja je Mestna občina Koper omogočila brezplačno parkiranje v parkirnih hišah Belveder in Sonce. Omenjeni parkirni hiši bosta prosto dostopni do jutri do 8. ure.

Kot običajno v teh primerih bodo zapornice dvignjene, uporabniki bodo morali ob prihodu v parkirno hišo vseeno prevzeti parkirni listek, a se jim bodo zapornice ob izhodu samodejno dvignile, plačilo pakirnega listka pa ne bo potrebno.

Ker je makadamsko parkirišče za tržnico poplavljeno, vse uporabnike tega parkirišča opozarjajo, naj čim prej preparkirajo svoja vozila.