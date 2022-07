Najemniki so mu stanovanje spremenili v zanemarjeno smetišče: Nikoli več! (FOTO)

Na eni izmed facebook strani se je pojavil jezni zapis lastnika nepremičnine, ki je oddajal stanovanje v Sloveniji. Po odhodu najemnikov ga je skoraj kap, ko je videl, v kakšnem stanju so pustili njegovo stanovanje. Spodaj objavljamo njegov zapis (nelektorirano).

»Dvoje najemnike smo imeli, oboji so nas nevede scat peljal. Zakaj.? Ker smo prašičem pustili zasebnost in smo jim dali mir v NAŠI nepremičnini. Nikoli več, vam povemo, nikoli več. Vsak misli, da če da unih par everčkov, da je vse njihovo, razen odgovornosti.

Tako pa pride do odločitve, da v hiši ne bo več rednih najemnikov, ker redki spoštujejo tujo lastnino in našo dobro voljo. Greš se socialo, da imajo revčki kje bit, potem pa nož v hrbet. Se gre pa za presrane revčke, ki jim je težko bit s taščo v hiši. Koliko je takih iskalcev tukaj? Dejte se mal preštet....«

FOTO: Facebook

Pod zapisom so se seveda vsuli komentarji lastnikov s podobnimi težavami, ki so se v preteklosti že soočali s takšnimi najemniki, in presenetljivo, ni jih bilo malo. Lastnik stanovanja pa je še razkril, da so mu po videnem tekle solze in preživel je številne neprespane noči.