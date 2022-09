Najboljši pumpali v Zagorju (FOTO)

V Zagorje ob Savi se je s sprostitvijo koronskih ukrepov v neokrnjeni obliki vrnil pokal Pumpaj Slovenija. Tokrat so se pomerili tudi za naslov državnega prvaka, in to najmlajši, ki šele začenjajo spoznavati kolesarske grbine v Evroparku, kot že bolj izkušeni in starejši. Dirka v Zagorju je potekala že drugič zapored, nastopilo pa je 70 tekmovalcev, med njimi 35 otrok. Mlajši in novi so sprejeli Foksijeve kolesarske izzive in se vpisali v pumptrack šolo. Prav s prvimi inštrukcijami za najmlajše se je športna prireditev tudi začela. Medtem ko so nabirali prve kolesarske izkušnje v Foksijevi šoli, je malo višje na progi že potekal trening za dirko.

Pomerili so se za naslov državnega prvaka.

Pomemben sestavni del pokala Pumpaj Slovenija je spremljevalni program Grbine so fine s Foksijevimi kolesarskimi izzivi in šolo pumptracka. Vodila sta jo inštruktor KZS Matej Žan, lanski državni prvak v disciplini BMX freestyle, in Vid Lipovšek, novi usposobljeni učitelj iz Kolesarskega kluba Zagorska dolina.

Za najhitrejše dovolj 10 sekund

Na takšnih dogodkih se stkejo prijateljske vezi.

V šoli za najmlajše so bile tri skupine. Po tečaju so dobili diplome in nagrade Kolesarske zveze Slovenije ter Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Kar veliko se jih je opogumilo in pozneje nastopilo tudi na tekmovanju.

70 tekmovalcev se je podalo v boj.

Najboljši so s krogom opravili v manj kot desetih sekundah. V elitnih kategorijah sta državna naslova osvojila Tamara Homar (Energijateam.com) in Gaj Gorza (TBP Lenart), sicer pa so bili najhitrejši časi doseženi v kvalifikacijah. Absolutno najhitrejši Ažbe Kalinšek (Bikehanic-20 Chocolate), zmagovalec v kategoriji U15, je z 9,04 celo skoraj dosegel mejo devetih sekund. Razlike pri vrhu v kvalifikacijskih vožnjah so bile majhne. Gorza je zaostal v kvalifikacijah za samo devet stotink, državni prvak v kategoriji U17 Tim Rovtar (KK Črn trn) le stotinko več. Najhitrejši lokalni matador je bil z 9,26 Andraž Žnidar (KK Zagorska dolina), ki je v finalu elitne dirke priznal premoč le Gorzi.

Dobrodelnost za učne ure

Polovica je bila otrok.

Po tekmi so pripravili še dobrodelno merjenje moči. Tokrat malo drugače, namesto evrov so zbirali minute za izvedbo male pumptrack šole ter kolesarske šole za najmlajše in odrasle. Na stezi je imela dvajseterica kolesarjev na voljo minuto za pumpanje. Večinoma so prevozili tri ali štiri, najhitrejši celo šest krogov, vsak pa je prinesel po dve minuti. Še boljši so bili centimetri, ki so jih zbirali na tekmovanju v bunny hopu. Vsakih deset centimetrov je prineslo deset minut šolanja. Lanski rekord 110 minut je zadržal Matej Žan, v Zagorju pa je z 80 centimetri najviše skočil in tako zbral 80 minut Mario Markotič (KK Zagorska dolina).

Maskota kot popestritev za najmlajše udeležence

Skupaj so udeleženci zbrali 1410 minut. Še 390 minut bo doniral KK Zagorska dolina. Tako se je nabralo za 30 ur brezplačne pumptrack in kolesarske šole. Tistim brez svojih koles bo sponzor pokala Bičikleto kolesa posodil brezplačno. Pokal Pumpaj Slovenija se s celotnim spremljevalnim programom sicer nadaljuje 10. septembra v Cerkljah na Gorenjskem. Zaključna šesta dirka pa bo 2. oktobra v Velenju.

Nekateri vrtijo pedale že od mladih nog.