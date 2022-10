Najboljšemu gostitelju replika kolesa (FOTO)

»Zelo smo veseli in ponosni, da smo letos prejeli priznanje za naj gostitelja letošnje kolesarske Dirke po Sloveniji. Devet let smo že partner te dirke in odkrito lahko povem, da smo se že nekaj mesecev prej odločili, da se bomo letos resno potegovali za to priznanje. Ob tem čestitam organizatorjem dirke, da so se odločili za takšno nagrado. Verjetno to pri tako velikih dirkah niti ni običajno, a je gotovo motivirala vsa mesta, občine, gostitelje in kraje, po katerih je potekala trasa, da so se dobro pripravili na spektakel, ki ni bil samo športni dogodek, ampak tudi odlična promocijska priložnost,« se je komisiji, ki je prepoznala trud vseh v knežjem mestu, zahvalil župan Mestne občine Celje Bojan Šrot.

Zahtevno delo

Priznanje sta županu Bojanu Šrotu predali Mojca Novak (desno) in Maja Pak. FOTO: Andraž Purg

Mesto Celje so med dogajanjem okrasili z zastavicami z motivi dirke, plakati na jumbo panojih in v svetlobnih vitrinah so napovedovali tretjo etapo, v rondoje so namestili zelena kolesa, ob trasi proge so bili nameščeni zeleni krogi z logotipom cilja etape v mestu ob Savinji. Celjani so priznanje prejeli na prireditvi prejšnji teden, ki jo je na Starem gradu v Celju vodila znana turistična novinarka Marjana Grčman, o zmagovalcu pa je komisija odločala med vsemi 41 destinacijami, ki so sodelovale pri izvedbi letošnje Dirke po Sloveniji.

Mestna občina Celje nas je prepričala s svojim strokovnim in profesionalnim pristopom k promociji in večmesečno pripravo na prihod dirke.

Mojca Novak, predsednica organizacijskega odbora dirke, in mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO), sta celjskemu županu ob tem predali repliko 5200 let starega kolesa, najdenega na Ljubljanskem barju. Dragoceni pokal zmagovalca tekmovanja za naj gostitelja dirke je enak tistemu, ki ga je prejel najboljši kolesar na Dirki po Sloveniji, letos je bil to, spomnimo, tako kot lani, Tadej Pogačar. Kot so povedali člani komisije, so imeli zelo zahtevno delo, saj so se vse destinacije izkazale kot izjemne gostiteljice in so vsem, ki so dogodek spremljali, pripravile enkratno dobrodošlico.

Večmesečne priprave

Mesto Celje je naj gostitelj letošnje kolesarske Dirke po Sloveniji. FOTO: MOC

»Mestna občina Celje nas je prepričala s svojim strokovnim in profesionalnim pristopom k promociji in večmesečno pripravo na prihod dirke z izvedbo številnih aktivnosti z značajem. Celjani so med drugim pokazali izredno inovativnost pri aktivacijah in promociji destinacije,« je bilo med drugim navedeno v obrazložitvi. Maja Pak s STO, enega od nosilnih partnerjev Dirke po Sloveniji, je poudarila, da so vsi vložili veliko napora in entuziazma v priprave na dirko, kar se je odlično videlo tudi v televizijskih prenosih. Ob progi je za kolesarje navijalo okoli 300.000 gledalcev. Na Krekovem trgu je bila v času dirke na ogled razstava Celjski peloton avtorja Boruta Batagelja, ki je predstavil zgodovino kolesarstva v Celju, trg je krasila instalacija, ki so jo ustvarili v Šolskem centru Celje in je bila prava fotoatrakcija za prebivalce in obiskovalce mesta.

Dogodek je na Starem gradu v Celju vodila znana turistična novinarka Marjana Grčman.

Tone Tiselj, ambasador dirke. FOTO: Gregor Katič

V podobo dirke so odeli tudi enega od celebusov. V zeleni barvi, barvi majice vodilnega kolesarja, so razsvetlili Stari grad, na katerem je bil sicer zaključek tretje etape. Prvič v devetih letih, odkar gostijo etapo, so imenovali tudi ambasadorja dirke v Celju. Ta vloga je pripadla športni legendi Tonetu Tislju, in opravil jo je odlično.