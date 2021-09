Nagradili so največje in najtežje (FOTO)

Naj pridelovalci Posebna priznanja so prejeli: Lana Bobič za naj bučo, Janez Jug za naj grozd, naj krmilno peso je pridelal Karel Knaus, naj krompir pa Darinka Krenos. Franc Podlesek se ponaša z naj koruzo, z naj hruško pa Ernest Rituper, papriko velikanko je pridelala Irena Podpečan.

121 kg je tehtala buča velikanka.

Na križišču pri gasilskem domu Pečarovci so se bohotile lepotice letošnje jesni.

Bučo velikanko so morali pripeljati s traktorjem in razložiti z dvigalom.

Gospa jesen je čudovita.

Pridni pridelovalci so prejeli lepe nagrade. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Turistično, kulturno in športno društvo (TKŠD) Pečarovci je tudi letos izbralo največje in najbolj zanimive pridelke. K sodelovanju so povabili vrtičkarje, sadjarje, vinogradnike, poljedelce in ljubitelje narave. Na prireditvi, ki je potekala pod naslovom Ges mon pa najvejkše, najvekšo (Jaz imam pa največje, največjo), so iskali najtežji grozd, jabolko, papriko, hruško, krompir, koruzo, bučo in krmilno peso oziroma burgolo.Pridelke je komisija stehtala in izmerila, potem so določili zmagovalce., predsednica TKŠD Pečarovci, nam je povedala, da je bil odziv glede na razmere dober, tako da so bili pozitivno presenečeni nad številom sodelujočih in tudi njihovimi pridelki. »Zaradi situacije, v kakršni smo trenutno, smo pripravili razstavo na prostem, ob gasilskem domu, kjer so si lahko vsi zainteresirani ogledali čudovite darove narave. Veseli smo, da smo med več kot 300 pridelki, ki jih je prineslo nad 30 pridelovalcev, gostili bučo velikanko (121 kg) iz Križevcev, krmilno peso (7,8 kg) iz Vaneče, grozd (1001,9 g) iz Gorice, koruzo (445 g) in hruško (352 g) iz Pečarovcev, največji krompir (628 g) je k nam prišel iz Otovcev, paprika (532 g) iz Beznovcev.Naj stvaritev narave pa je iz Lemerja – nenavadni paradižnik. Seveda so čudoviti tudi drugi pridelki,« nam je razložila Kardoševa.