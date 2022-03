Nad tihotapce na vlakih tudi z infrardečimi kamerami in detektorji kovin

Naši policisti ta teden, do 20. marca, sodelujejo v mednarodni akciji 24-Blue RAD. Po vsej državi jo bodo izvajali v obliki posamičnih 24-urnih poostrenih nadzorov na mejnih prehodih za železniški promet ter na tovornih in potniških vlakih, zlasti mednarodnih, sporočajo s policije.

Akcija poteka do 20. marca.

»Akcijo koordinira RAILPOL, evropsko združenje policij, ki skrbijo za varnost na železnicah, in jo bodo hkrati izvajale vse države članice. Poseben poudarek je na preverjanju ilegalnih migracij in odkrivanju tihotapskega blaga v železniškem prometu, kot so prepovedane droge, orožje in cigarete,« smo izvedeli.

Aktivnosti policistov so usmerjene v nadzor mednarodnih potniških in tovornih vlakov ter bolj obremenjenih vlakov v notranjem potniškem prometu, potekale pa bodo tudi na večjih železniških postajah z namenom odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, prometa s prepovedanimi drogami, vandalizma, kršitev javnega reda, nezakonitega prehajanja meja ter odkrivanja iskanih oseb.

Policisti ta teden sodelujejo v mednarodni akciji 24-Blue RAD.

»V ta namen bodo policisti med drugim preverjali garderobe za hrambo prtljage in prostore za najdene predmete, ugotavljali bodo identiteto potnikov s preverjanjem v nacionalnih in schengenskih bazah podatkov, pri nadzoru pa si bodo pomagali tudi z različnimi tehničnimi sredstvi, denimo infrardečimi kamerami, endoskopi, merilniki CO 2 , detektorji kovin.

Z obveščanjem policije o sumljivih osebah ali blagu na vlakih oziroma na železniškem območju sodelujejo tudi uslužbenci Slovenskih železnic,« so sklenili.