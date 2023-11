Nad radensko občino 2,3-milijonska tožba

Župan občine Radenci Roman Leljak že peto leto pluje čez nemirno deželo treh src. Čeprav je vsaj doslej tako ali drugače v večini zapletov premagal vse ovire, je sedaj pred njim gotovo ena najtežjih. Poleg tega, da vsaj dva meseca ne bo mogel normalno delovati, saj bodo v radenski občini očitno morali imeti predčasne volitve 16 članov občinskega sveta, na Leljaka namreč še dodatno pritiskajo takšne in drugačne sodne odločbe.

Župan je prepričan, da občini ne bo treba plačati. FOTO: Oste Bakal

Nad občino pa visi tudi 2,3 milijona težak rubež denarnih sredstev. Javno podjetje (JP) Prlekija iz Ljutomera je namreč vložilo izvršbo, saj naj bi bila občina toliko dolžna za dobavo pitne vode. A ker je občina vložila ugovor, bo treba počakati na odločitev gospodarsko pravdnih sodnikov murskosoboškega hrama pravice.

Radenska občina svoje obveznosti ne plačuje

Direktor JP Artur Racman zadeve sedaj, ko se seli na sodišče, ne želi komentirati, a nam je vseeno zaupal, da radenska občina svoje obveznosti za dobavljeno vodo ne plačuje od 1. februarja 2020, ko je zaživelo delovanje skupnega sistema in dejanskih stroškov. Ker sami ne morejo odčitavati števcev, to namreč v občini Radenci počne tamkajšnji Režijski obrat, v JP Prlekija ne vedo, koliko vode ni plačane.

Artur Racman pravi, da občina že dlje ne plačuje svojih obveznosti. FOTO: Oste Bakal

Po njihovih izračunih je ob vložitvi zahtevka za izvršbo znesek znašal 2,3 milijona evrov. Racmanu ni jasno, od kod Leljaku prepričanje, da oni tega niso dolžni plačati, saj so v enakem položaju kot še preostalih sedem občin (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej). Občina Radenci je po prepričanju direktorja ena največjih porabnic vode, saj je med drugim velik potrošnik predvsem Radenska.

Poteka postopek izvršbe

Župan Leljak se je že pred časom branil, da ne bodo plačali dolga zaradi domnevnih nepravilnosti pri investicijah, sedaj pa se izgovarja na revizijsko poročilo o poslovanju JP Prlekija. Tudi tokrat, ko smo preverili njegovo stališče, je prepričan, da od tega ne bo nič. Priznal je, da na sodišču poteka postopek izvršbe, ki da nima pravne podlage.

V JP Prlekija niti ne vedo natančno, koliko vode ni bilo plačane. FOTO: Oste Bakal

»To je razvidno iz poročila o opravljenem pregledu poslovanja Javnega podjetja Prlekija iz leta 2023. Iz njega izhaja, da ima občina Radenci pri omrežnini preplačilo 46.000 evrov, pri vodarini dolg 250.000 evrov, s tem, da je dolg predvsem na račun elektrike. Preostalih sedem občin bo podražitev elektrike kalkuliralo v novo ceno vode in tako podražilo ceno vode za več kot 40 odstotkov,« pravi župan Leljak.

»Občina Radenci bo dolg poravnala takoj po končanem sodnem postopku in zneska ne bo kalkulirala v ceno, kar bi bremenilo občane. Občina bo podala kazensko ovadbo za zlorabo uradnega položaja direktorja JP Prlekija, ki je s prirejenimi in nepotrjenimi računi zavajal sam izvršilni postopek. V tem je treba poudariti, da Javno podjetje Prlekija toži občino Radenci za milijon evrov omrežnine, ki je last občine Radenci. V tem delu je izvršba konfliktna sama s seboj,« še pravi.