Nacho ob ponedeljkih ni jedel

Člani Društva proti mučenju živali (DPMŽ) so obiskali učence Osnovne šole Frana Krajnca na Polulah pri Celju, in to s prav posebnim razlogom. »Učenci so bili namreč zelo pridni, saj so zbrali veliko hrane, odejic in povodcev, s čimer bomo lahko še naprej pomagali živalim. Srečanje pa smo ob predaji hrane in kratki predstavitvi dela društva še popestrili, saj smo zraven pripeljali rešenega muca z imenom Nacho in predstavili njegovo zgodbo in tudi razlog za nekoliko nenavadno ime,« sta povedali članici DPMŽ Celje Samanta König in Verica Štante.

Za varovance društva so zbrali veliko hrane in pripomočkov. FOTOGRAFIJE: DPMŽ

Mačka Nacha so namreč našli pri mehiški restavraciji. »Bil je precej onemogel, zelo suh, sestradan, umazan, poln brazgotin in zajedavcev. Ljudje so se ga izogibali in celo odrivali od mize. Po pogovoru z natakarico tamkajšnje restavracije smo ugotovili, da se nesrečni muc že vsaj dva meseca zadržuje v bližini restavracije in da ga nihče ne pozna. Nekaj hrane je po večini dobil od gostov, pač tisto, kar je padlo s krožnika. Običajno je bilo to kaj pekočega. Ob ponedeljkih, ko je bila restavracija zaprta, pa je ostal lačen. Žal se je uživanje pekoče hrane kmalu pokazalo tudi na njegovem zdravju, saj je imel prebavni trakt zelo poškodovan, takšna hrana namreč nikakor ni primerna za živali,« je zgodbo muca, ki ga je očitno nekdo zavrgel, orisala Verica, Samanta pa ga je ulovila in odpeljala k sebi domov.

Druženje je bilo prijetno in poučno.

S tem se je življenje nesrečnemu mucku povsem spremenilo, k sreči na bolje, čeprav je bilo potrebnega precej potrpljenja. Nacho, ki je dobil ime po mehiški restavraciji oziroma siru pikantnega okusa, je prvih nekaj tednov v novem domu ob ponedeljkih zavračal hrano, tako zelo se mu je usidralo v spomin stradanje na dan, ko je bila restavracija, v okolici katere se je zadrževal, zaprta. Šele po približno letu zdravljenja in redni, normalni prehrani, se mu je prebava končno uredila, kar se je opazilo tako na njegovi teži kot tudi veliko lepši dlaki. V novem domu je pridobil številne živalske prijatelje, prav tako rešenčke, med katerimi so bile tudi pernate živali, celo krava, pes in še nekaj mačkov, ki so delili podobno usodo kot on.

Zaradi uživanja pekoče hrane je imel prebavni trakt zelo poškodovan.

Nacho je bil med učenci OŠ Polule v središču pozornosti, skupaj z učitelji pa so članicama DPMŽ zastavili veliko zanimivih vprašanj, vezanih na delovanje društva in reševanje živali. Sledila sta sproščen klepet in crkljanje z Nachem, ki je bil med otroki zelo sproščen in je pokazal, da mu božanje nežnih ročic zelo ustreza. »Tovrstni dogodki so koristni, saj že najmlajši izvedo, da živali niso igrače, temveč je treba zanje ustrezno skrbeti, one pa nam svojo ljubezen predano vračajo,« pravi Štantetova, ki je za vso zbrano pomoč, za katero so zaslužni tudi starši učencev, zelo hvaležna. Mojca Marot