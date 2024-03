Na željo poslanske skupine SDS Eva Irgl zapušča to mesto

Poročali smo že, da je poslanska skupina SDS parlament obvestila o menjavah svojih članov v delovnih telesih DZ. Članstvo odvzemajo poslancem Evi Irgl, Anžetu Logarju in Dejanu Kalohu, ki niso podpisali izjave o zvestobi stranki do konca mandata.

Na Instagramu je Irglova s sledilci delila novico, da na željo poslanske skupine SDS od včeraj ni več predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter da so delali v dobro ljudi.

Daljši zapis je Irglova delila s sledilci preko družbenega omrežja Facebook, ki ga objavljamo nelektoriranega v celoti.

»ZAHVALA … na željo poslanske skupine SDS od včeraj nisem več predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

PRVIČ. Želim se zahvaliti vsem in prav vsakemu posebej za sodelovanje in opravljeno delo v letih, ko smo s komisijo orali ledino. Skupaj smo ustvarjali mnoge lepe zgodbe, premikali stvari na bolje in marsikomu pomagali narisati veselje na obraz. Delali smo v dobro ljudi. S predlagatelji in vabljenimi gosti smo skozi leta gradili vzdušje visoke kulture dialoga ter medsebojno spoštovanje, saj nas je kljub različnim pogledom na vsebino povezalo to, da nam je mar.

S svojim vodenjem sem ves ta čas gradila odnose, ki slišijo na eno besedo - sodelovanje. Verjamem, da bo to vodilo prej ali slej dobilo ključno vrednost v politiki. Ker mora. Zaradi Slovenije. Kajti, želim si prijetne in ustvarjalne družbe, ki sprejema raznolikost, obenem pa ima jasno definirane cilje in vizijo za prihodnost.

Na Komisiji smo se v zadnjih dveh letih posvečali osebni asistenci ter njenemu izvajanju v praksi, kršitvam zakonskih pravic državljanom brez osebnega zdravnika, dostopnosti do javnih objektov za gibalno in senzorno ovirane posameznike, pastem interneta in nekemičnim odvisnostim, evtanaziji z vidika svetosti življenja, kršenju ustavne pravice do pitne vode, izzivom upokojencev, uporabi in razvoju znakovnega jezika, nasilju v družbi, poteku obnove po poplavah, energetski revščini, domnevno ukradenim otrokom in trgovanju z njimi in številnim drugim različnim kršitvam človekovih pravic, na katere nas preko peticij opozarjajo državljanke in državljani Slovenije.

Popravili smo krivice slepim in slabovidnim, zaradi nenehnega opozarjanja na Komisiji in Odboru za delo, smo končno zvišali najnižje invalidske pokojnine, popravljena je bila dolgoletne krivica invalidom s statusom študenta, kar nekaj stvari smo premaknili na področju otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, delno tudi že ureditev osebne asistence in družinskih pomočnikov.

DRUGIČ - v času mojega vodenja komisije smo stkali močne, tudi prijateljske vezi in gradili zgodbe, ki so prinesle rešitve ali vsaj upanje. V duhu povezanosti nameravam delovati tudi v prihodnje.

In TRETJIČ - vesela sem, da mi je poklicna pot omogočila, da bom ob parlamentarnem delu lahko to počela tudi v sklopu Platforme Sodelovanja.

In vabim vse, da se mi pri tem pridružite. Naj pojem sodelovanja postane osrednje vodilo tistih, ki želimo uspešno Slovenijo! Komisiji pa tudi v prihodnje želim dobro delo, predvsem pa, da ohrani duh sodelovanja, srčnost in toplino, spoštljivo komunikacijo in si prizadeva za dobro vseh. Odprtost, širina in pravičnost naj bodo njeno merilo tudi vnaprej.«