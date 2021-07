Na zavetnikov praznik so žgali rockerji (FOTO)

Pred cerkvijo sv. Elije se je po maši zgodil koncert. FOTOgrafije: Marko Feist

300 300

prebivalcev ima vas.

Le malo vasi se zmore pohvaliti s tako bogato dokumentacijo, kot se lahko kraška Kopriva v občini Sežana. Glavne zasluge za ohranitev tako obsežnega gradiva o samem kraju ima tamkajšnji kaplan, ki je bil po prvi svetovni vojni tudi tajnik koprivske občine. S tem, da je občinski arhiv spravil v zvonik pod varstvo sv. Elije, da ga ne bi uničili fašisti, ki so na Primorskem izvajali takrat sistematično raznarodovanje, je opravil dejanje resnično velikega narodnega in kulturnega pomena.Kopriva šteje stoletje zatem kakšnih 300 duš.Še vedno pa se vsaj enkrat na leto, okoli 20. julija, ko goduje sv. Elija, vse vrti okoli njihovega zavetnika. Sv. Elija je nasploh med redkimi svetimi možmi stare zaveze, ki jih časti naša Cerkev. Vaščani Koprive pa so ga častili to pot malo drugače.Zgodilo se je namreč, da si je neki vaščan, ime mu je, že dolgo želel, da bi prišla v njihovo cerkev igrat novomeška rockerska skupina Dan D. Če bi se to zgodilo na dan sv. Elije, pa bi bilo še tolikanj lepše. Še dobro, da je Goranič, naj omenimo, da prideluje zares vrhunski teran, bratranec znanega slovenskega režiserja in scenarista(Kruh in mleko, Odgrobadogroba). Tega sicer ne vemo, a kar stavili bi, da Jan pozna tudi kakšnega izmed novomeških rockerjev, nekako so se dogovorili in zadnjič izvedli koncert v sklopu njihovega praznika sv. Elije.Ne sicer v cerkvi, kot si je sprva želel vaščan Miloš, njihov župnik je bil sicer za, nekdo, ki je višje, pa ne, a ni bilo prav nobene zamere, še več, koncert se je zgodil pred cerkvijo, po svečani maši. Zbralo se je tudi lepo število obiskovalcev, med njimi, denimo,, ki je z glavnimi gosti ne nazadnje tudi zagodel.Kakor za koga, a nemara še lepši, antropološko in etnološko pa čustveno še toliko bolj nabit dogodek je bil tisti, ki se je zgodil sočasno v prostorih stare šole, le korak proč od cerkve sv. Elije. Kopriva je v času koronske krize izgubila pet rojakov. In ker niso bili deležni normalnega pogreba, so se jim vaščani na prav poseben način poklonili. Z razstavo. Bilo je namreč pet mizic. Za vsakega rajnkega po ena. Na njih so bile razvrščene fotografije v spomin na preminulo osebo pa vino in kozarec, da je lahko vsak nazdravil s pokojnim, ga podoživel in se od njega poslovil. Zares mistična gesta.Ob Cvitkoviču je bil med najzaslužnejšimi za tako prijeten kulturni večer tudi pisatelj, ki je v tistem predstavil tudi svojo novo knjigo Pisma s potovanja. Govor sta imela tudi župan Sežaneter domači župnik. Pa saj se je tudi on strinjal, da se je v Koprivi minulo nedeljo cerkveno na najlepši možni način bratilo s posvetnim.