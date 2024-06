Na vrtu raste 250 sort grozdja

Na eni najbolj znanih vinogradniško-vinarskih posesti na severovzhodu države, pri družini Steyer, kjer glasno podpirajo slovensko nogometno reprezentanco in tudi druge naše športnike, so pripravili prav poseben dogodek. V družbi župana občine Apače so namreč s strokovnjaki, ki so sodelovali pri projektu, predstavili prenovljeni ampelografski vrt za preučevanje vinskih sort; na njem raste 250 različnih sort trt grozdja iz vse Slovenije ter nekaterih drugih držav. Ob tem so predstavili novo multisenzorično doživetje, ki bo obiskovalcem skozi svet vina in spremljajočo glasbo omogočilo enkratno in poglobljeno vinsko izkušnjo.

Danilo in Andrej sta najprej nazdravila, nato predstavila novo pridobitev družine in občine. FOTO: Oste Bakal

Negovanje stika

Zgodba ampelografskega vrta pri Steyerjevih letos praznuje srebrni jubilej. Na Plitvičkem Vrhu, nedaleč od glavne državne ceste Maribor–Gornja Radgona, so ga zasadili leta 1999 s številnimi selekcijami in kloni različnih sort. Zasadili so 128 različnih trt, vključno z domačimi in tujimi sortami. Med slovenskimi naj omenimo dišeči traminec, ranino, ranfol, žlahtnino, škrlet, zelen, vitovsko grganjo in polšakico, prav tako so zasadili nekaj zanimivih nemških primerkov, kot so cabernet mitos, dunkelfelder in dakapo.

Leta 2001 so iz ampelografskega vrta Steyer pridelali prvo vino, ki so ga poimenovali Ampelografsko belo in Ampelografsko rdeče. Vino, ki so ga skrbno donegovali, je bilo po mnenju strokovnjakov izjemno kakovostno in zanimivo. Leta 2016 so na prenovljenem posestvu Steyer organizirali prvo slikarsko kolonijo, ki jo poskušajo izvesti vsako drugo leto. Med nastalimi umetniškimi deli izberejo tista, ki jih uporabijo za vinske etikete za zvrstna vina iz ampelografskega vrta. To vino imenujejo Vino prijateljstva, etikete pa nosijo dela znanih likovnih umetnikov: Bogdana Čobala, dr. Matjaža Duha, Viktorja Šesta in Tatjane Mijatović.

2001. so v vrtu Steyer pridelali prvo vino.

Že takrat je ampelografski vrt spadal med največje v Sloveniji in okolici. Ker pa ima vsak vinograd svojo življenjsko dobo, ob tem jih je lani hudo prizadela vremenska ujma, so se Steyerjevi odločili za ponovno zasaditev in preureditev vrta. S pomočjo razpisa LAS Prlekija so izvedli projekt obnove, ki ga bodo še naprej dopolnjevali z novimi sortami in iz grozdja donegovali kakovostno vino, ki bo namenjeno predvsem širjenju in utrjevanju vinske kulture ter prijateljskih vezi.

Mladi gospodar Mark kaže, kaj je pustilo lansko neurje. FOTO: Družinski Arhiv

Vino z umetnostjo

Vrt zdaj šteje 250 sort in je eden največjih v Sloveniji. Vinograd za saditev različnih sort obsega približno 0,4 hektarja, celotna velikost vinogradov na posestvu Steyer pa je 20 hektarjev. Projekt temelji na ideji doživetja avtentične izkušnje v okolju vinorodne dežele Podravje, okoliš Štajerska, v Ščavniški dolini in na Apaškem polju, v neposredni bližini slovensko-avstrijske mejne reke Mure. Poudarek je na vzpostavitvi čustvenega in trajnega stika med kreatorjem vina in njegovim uživalcem ter vključuje trajnostno naravnanost, dediščino, družinsko izročilo, avtentično okolje, lokalno kulinariko, vino, umetnost ter uporabo novih tehnologij. Sodobnemu turistu, pivcu vina, ljubitelju kulinarike in vinskemu poznavalcu obisk ampelografskega vrta omogoča pristno doživetje in stik z okoljem, iz katerega vino izvira. Steyerjevim pa omogoča, da tako negujejo čustven stik z gosti in kupci.

Osrednji del izkušnje je degustacija vin ob petih skrbno izbranih skladbah. FOTO: Oste Bakal

Po novem se na posestvu Steyer ponašajo tudi z multisenzorično glasbeno-vinsko izkušnjo, ki povezuje tri generacije družine in njihovo strast do glasbe in vina. Poimenovali so jo Vino je melodija našega srca – izkušnja, kjer vino in glasba ustvarjata popolno harmonijo. Obiskovalci si v multisenzorični izkušnji najprej ogledajo razstavo likovnih del, ki so nastajala na kolonijah na posestvu Steyer. Umetnine bogatijo vinske etikete in predstavljajo povezavo med umetniki, vinom, zgodovino ter kulturo vinske dediščine. Izkušnja obiskovalce pelje od likovnih del do literarne umetnosti. Prisluhnejo odlomku iz romana Karamel avtorice, ki doživeto govori o peninah in z besedo pripravi gosta na degustacijo. Osrednji del izkušnje je degustacija petih izbranih vin, vsako z edinstvenim značajem, ob petih skrbno izbranih skladbah po izboru najmlajše generacije, Vaneje in Marka Steyerja, Magdinih in Danilovih hčerke in sina. Obiskovalci izberejo vino, ki ga glasba najbolje opiše, in vtise zapišejo v zbornik. Steyerjevi bodo podatke zbirali dve leti. Rezultate bodo sproti objavljali na spletni strani www.steyer.si in na družbenih omrežjih. Čez dve leti bodo za izbrana vina natisnili etikete s kodo QR, ki bodo kupcu omogočile takojšnje poslušanje glasbe, izbrane na podlagi večinskega mnenja.

Zakaj ampelografija Ampelografija je veda, ki se ukvarja s preučevanjem sort vinske trte. Ta izraz je prvič uporabil F. J. Sachs leta 1661 v Leipzigu, znanstvene temelje sodobne ampelografije pa je postavil Rojas de Clemente 1807. pri opisu andaluzijskih sort. Ampelografske kolekcije so začeli zasajati zato, da bi lahko preučevali različne sorte in jih primerjali med seboj, pa tudi zato, da bi uvedli red pri poimenovanju. Z vrtom se omogočajo preučevanje izvora in klasifikacije trte po filogenetskem in ontogenetskem razvoju ter predstavitev posameznih žlahtnih in drugih trt na različnih podlagah. Na vrtu so vidne tudi zakonitosti biološkega, ekološkega in geografskega značaja trt, dednosti in merila za sistemizacijo ter klasifikacijo sort. Zanamcem pa želijo ohraniti vinske trte, ki so uspevale v naših goricah.

»Ampelografski vrt na posestvu Steyer in strokovno vodenje po njem ter multisenzorična izkušnja prinašajo dodano vrednost obstoječi turistični destinaciji z vidika kmetije, partnerjev in tudi širše okolice,« je med drugim dejal Danilo Steyer. Kot partnerica sodeluje tudi lokalna skupnost, tudi župan, dr. Andrej Steyer, je izrazil zadovoljstvo ob novi pridobitvi. »Apaška občina je specifična lokalna skupnost, kjer lepo sobivajo različni ljudje, kulture, zgodovina. Zato je lepo imeti ob sebi tudi tako inovativne ljudi,« je med drugim povedal.