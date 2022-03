Na vojno v Ukrajini se je odzval Robert Golob: to sporoča Janševi vladi

Pred javnost je opoldne stopil predsednik Gibanja svoboda Robert Golob in komentiral je aktualno dogajanje doma in po svetu. Kot poroča portal N1, se je uvodoma dotaknil vojne v Ukrajini. Še prejšnji teden smo najostreje obsodili rusko agresijo, ta konflikt, na kateri imamo svetovno velesilo, na drugo strani državo, ki želi ostati suverena,« je dejal in izrazil podporo pogajanjem na obeh straneh.

Golob je slovensko vlado pozval, da naj odločno pristopiti k vojni v Ukrajini. »Nuditi mora vsestransko pomoč državi in njenemu ljudstvu, nuditi moramo humanitarno, finančno podporo, tudi z orožjem.«

Slovenija mora po Golobovih besedah odpreti pot za begunce, čeprav po njegovem prepričanju naša država zanje ne bo primarna destinacija. Dodaja še, da mora slovenska vlada v celoti prevzeti odgovornost, da naši državljani ne bodo prizadeti. »Moramo pomagati vsem in brez izjem.«