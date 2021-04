Na teh 589 lokacijah danes na vas prežijo radarji

Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo ta teden izvaja nacionalno preventivno akcijo nadzora prometa Hitrost. Potekala bo do nedelje. Prav danes pa poteka maraton merjenja hitrosti, kar pomeni, da bodo aktivnosti na ta dan še poostrili, nadzor pa bo trajal od 6. do 18. ure. Hitrost bodo merili na 589 lokacijah.



Kje bodo na vas prežali radarji, si oglejte v spodnji tabeli.







Namen takih akcije je zmanjšanje števila voznikov z neprilagojeno hitrostjo na cestah. Kadar potekajo nadzori, vozniki navadno zmanjšajo hitrost vožnje. Dolgoročna želja policije in Agencije za varnost prometa pa je, da bi vozniki te navade obdržali tudi, ko ni poostrenih nadzorov. Neprilagojena hitrost je namreč v Sloveniji še vedno med glavnimi vzroki nastanka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, opozarja policija.



Čeprav je bilo v letu 2020 zaradi epidemije covida 19 na cestah manj prometa kot prejšnja leta, so ugotovili 116.180 kršitev vožnje s preveliko hitrostjo. To je skoraj 2.000 več kot leta 2019.

