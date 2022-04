Vroča kri v studiu: Janša napadel Goloba, potem še Mesca

Tokratno soočenje na komercialni televiziji POP TV vodi Uroš Slak, sodelujejo pa voditelji osmih strank, ki jim javnomnenjske ankete trenutno kažejo najbolje. Drugič v tej kampanji se soočata zdajšnji premier Janez Janša in Robert Golob.

Načrte pa je po anketah trenutno najverjetnejšemu zmagovalcu volitev Robertu Golobu prekrižal covid-19. Na samotestiranju je bil namreč pozitiven in je zato v samoizolaciji na svojem domu. Na soočenju bo zato sodeloval prek videa.

Na soočenju sodelujejo: Janez Janša (SDS), Robert Golob (Gibanje Slovenija), Tanja Fajon (SD), Luka Mesec (Levica), Marjan Šarec (LMŠ), Matej Tonin (NSi), Alenka Bratušek (SAB) in Zdravko Počivalšek (Povežimo Slovenijo).

Slak je soočenje začel precej na nož. Janšo je namreč vprašal, če mu je kaj žal, da so Goloba razrešili s položaja direktorja GEN-I, zdaj pa je postal njegov največji tekmec. Janša je začel v svojem slogu in Goloba označil za recikliran nov obraz in da če ne bi bil on, bi bil pa kdo drug. Golob je v repliki pojasnil, da je ta očiten že prežvečen. Da se sicer ni želel podati v politiko, ampak da mu zdaj ni preostalo nič drugega. Janša je v nadaljevanju večkrat poudaril, da Goloba ni razrešil on, ampak da mu nadzorniki pač niso podelili novega mandata. Golob pa je pojasnil, da je za svojo razrešitev izvedel že eno leto prej, da so mu potem člani SDS zagotavljali, da se to ne bo zgodilo, da bo stranka SDS razumela, da to ni prava odločitev.

Matej Tonin je napovedal, da bi šel v koalicijo tudi z Golobom, samo da stranka Levica ne bi prišla na oblast. Luka Mesec je v odgovoru Toninu pojasnil, da so seveda trn v peti za NSi, ker ne pristajajo na njihove politike, ki bi med drugim podjetja spreminjali v bankomate za politične stranke. »NSi je v vladi SDS postala ista kot SDS in prav tako kot SDS širi laži,« je zabrusil Toninu.

»Z novo vlado želimo obnavljati demokracijo in spoštovati ustavo RS.« Tako je soočenje začela Tanja Fajon. Podobno je poudaril tudi Marjan Šarec, ki je poudaril, da bi radi, da se v državi spet spoštuje zakone in vladavino prava. In da se v koalicijo z Janšo ne bi podali. Da se vidi samo v levosredinski vladi, je poudarila tudi Alenka Bratušek. Zdravko Počivalšek pa je zastopal diametralno nasprotje kot Bratuškova, ki je trdila, da je Slovenija v zelo slabem stanju, Počivalšek pa zatrjuje, da Slovenija še nikoli ni bila v tako dobrem stanju. Fajonova se je prav tako pridružila mnenju Bratuškove, in napovedala, da nas bo še zelo bolela glava zaradi delovanja te vlade.

O nacionalizaciji

Levica je razložila koncept nacionalizacije, ki ga zagovarja, tj. model z vključevanjem delavcev v lasništvu podjetij. Gospodarstvo naj deluje v dobro vseh, ne pa zgolj za peščico. Njegov pogled je podprla tudi Tanja Fajon, saj meni, da bi podjetja, kjer bi delavci imeli solastništvo, uspevala bolje in dlje. Njunemu mnenju se pridružuje tudi Marjan Šarec. Janša je seveda kategorično zavrnil tak pogled na gospodarstvo in povedal, da smo tak eksperiment enkrat že doživeli in da zaradi njega še zdaj gledamo v hrbet avstrijskim in nemškim plačam in pokojninam. Mesec mu je odgovoril, da so slovenske plače takšne zaradi tega, ker si 1 odstotek ljudi v Sloveniji lasti večino delnic slovenskih podjetij, to pa je mogoče zaradi tega, ker so dovolili nastanek slovenskih tajkunov: »Zadnjih 30 let ste bili med navplivnejšimi politiki v državi in zato ste sokrivi za današnje tajkune.« Janša je v Mescu povedal, da mu nič ne zameri, da je velika razlika med teorijo in prakso velika in da bo mogoče v prihodnosti zagovarjal precej drugačna stališča kot jih trenutno, ker tako terja razvoj človeka. Ko mu je Mesec očital, da odpisujejo dolg Igorju Bavčarju, zabrusil: »Vidim, kako si predstavljate vlado, da boste odpisovali dolgove drugim.«

Razprava v studiu se je precej razvnela, Bratuškova je postregla s številkami o visokem dolgu Slovenije, ki ga bo treba plačati v prihodnosti, Šarec pa je Janšo obtožil, da ravna enako kot leta 2008, in da se njegova vlada obnaša kot Titanik, ki se potaplja, orkester pa nemoteno igra naprej. Tonin je sodelujoče hotel umiriti in jih pozval, naj prepoznajo tudi kakšno pozitivno stvar, ki jo je naredila ta vlada, ter jim predlagal, naj pustijo vladati desnosredinsko vlado, da bo tako še najbolje za Slovenijo. Bratuškova pa mu je zabrusila: »Najbolje ja, če želi Slovenija umreti.«

Po duelu med Mescem in Janšo se je vpletla Fajonova, ki je opozorila še na druge težave v Sloveniji. Fajonova je predlagala višjo obdavčitev kapitala, s tem pa bi omogočili pomoč zdravstvenemu sistemu.

Bratuškova je ostro nastopila proti Janši in ga obtožila, da ne govori resnice, da v pokojninski blagajni ni luknje.

Golob: »Prav je, da tisti, ki več ima, prispeva več v skupnost. Iz davka o nepremičninah je treba izvzeti določene ljudi, je prepričan. »Mislim, da je edini način, da dvignemo dodano vrednost na delavca. Samo tako lahko zagotovimo boljšo prihodnost. Treba je zagnati investicijski cikel.« Janša: To že imamo. Dosegli smo rekordno brezposelnost. V marcu smo imeli deflacijo, zaradi regulacije cen goriv so se stroški gospodinjstev znižali.« Golob mu je odgovoril, da to ne drži.

Alenka Bratušek je večkrat opozorila na to, da vlada skriva Umarjevo poročilo: »Če bi bilo tako lepo, kot nam razlagajo gospodje z vlade, bi imeli pred sabo Umarjevo gospodarsko napoved, program stabilnosti in odlok o višini proračunov. Zakaj tega nimamo? Ker bi pokazali 750 milijonsko luknjo.«