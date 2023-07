Na severnem Primorskem še vedno na terenu 145 ljudi, pokrivajo strehe in odstranjujejo podrta drevesa

Na severnem Primorskem pristojne službe nadaljujejo z odpravo posledic toče in orkanskega vetra z začetka tedna. Največ dela imajo še vedno v Čepovanu in okolici, saj je treba pokriti še kar nekaj streh in odstraniti podrto drevje.

Tudi danes domačinom pomagajo pripadniki in pripadnice Slovenske vojske. Kot je sporočil poveljnik civilne zaščite (CZ) mestne občine Nova Gorica Andrej Biaggio, je v akciji v Čepovanu in Lokovcu kar 145 ljudi.

Največ je gasilcev 63, 31 je vojakov, tu so še pripadniki CZ, pa delavci Elektra Primorske, Cestnega podjetja, sekača, upravljavci gradbene mehanizacije in zaposleni v podjetju Gonzaga. Njihovi proizvodni in skladiščni prostori so zelo poškodovani.

Znova oskrbljeni z električno energijo

Večina odjemalcev na tem širšem območju je znova oskrbljena z električno energijo. Si pa morajo nekje še vedno pomagati tudi z agregati. Neurje je namreč poškodovalo številne električne drogove, tudi betonske, ki jih je treba nadomestiti, je sporočila ekipa regijskega štaba CZ za severno Primorsko.

