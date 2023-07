Drevo ubilo mlado skavtinjo med spanjem

Sever Italije je po ponedeljkovem popoldanskem neurju, ki je zahtevalo človeški življenji, včeraj okoli četrte ure zjutraj zajela nova silovita nevihta z močnim dežjem in sunki vetra. Ponekod je padala tudi toča, nastala je velika škoda na infrastrukturi in v kmetijstvu. Čeprav je nočna nevihta trajala le kakšnih deset minut, so gasilci v Milanu prejeli na stotine klicev. Poročali so o odkritih strehah in poplavah ter številnih podrtih drevesih. Poškodovane so bile tramvajske proge, podzemna železnica je bila zaradi izpada elektrike nekaj časa zaprta.

Že prej popoldne in pozno zvečer so na severu divjala silovita neurja. V mestu Lissone v pokrajini Monza je umrla 58-letna ženska, na katero je padlo drevo, na območju Brescie pa je umrlo 16-letno dekle v skavtskem taboru, ko se je nanjo prav tako zrušilo drevo, medtem ko je spala v šotoru. Zaradi podrtih dreves so že od ponedeljka zaprte nekatere železniške proge v Lombardiji, vlaki med Benetkami in Milanom pa imajo zamudo. Toča je poškodovala tudi letalo ameriške družbe Delta, ki se je iz Milana odpravilo proti New Yorku. Zasilno je pristalo v Rimu, poškodovanih ni bilo.

Zrna toče velika kot jabolko

Toča je minulo noč padala tudi v Benečiji, od koder poročajo o več poškodovanih. Nastala je velika škoda na avtomobilih in v kmetijstvu, prekinjen je železniški promet med Brescio in Padovo. Nekatera zrna toče so bila velika kot jabolko in težka 150 gramov. O toči v velikosti teniških žogic in močnem vetru s sunki do 160 kilometrov na uro so v ponedeljek pozno zvečer poročali tudi iz Furlanije - Julijske krajine. Večerni neurji sta tam povzročili veliko gmotno škodo, v več občinah je prišlo do izpada elektrike. Štiri osebe so bile poškodovane, ko so poskušale omejiti škodo na premoženju.

47,6 stopinje je bilo na vzhodu Sicilije.

Medtem ko na severu Italije še vedno velja oranžni alarm zaradi nevarnosti neviht, pa za 16 mest v osrednji in južni Italiji še naprej velja opozorilo zaradi hude vročine, V nekaterih delih vzhodne Sicilije so se temperature v ponedeljek dvignile do 47,6 stopinje Celzija, kar je blizu evropskega rekorda 48,8 stopinje Celzija, zabeleženega na otoku pred dvema letoma. Na Siciliji divjajo tudi gozdni požari, zaradi katerih so včeraj zjutraj zaprli letališče v Palermu, oviran pa je tudi cestni in železniški promet.