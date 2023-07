Požrtvovalni gasilci brez prestanka na terenu, prekrivajo razkrite strehe

Ponedeljkovo neurje je povzročilo veliko nevšečnosti. Veliko Slovencev je ostalo brez elektrike. Vremenske razmere so povzročile težave tudi v prometu in na železniški infrastrukturi. Slovenske železnice so poročale, da imajo velike ovire pri izvajanju železniškega prometa. Povsod po Sloveniji so morali posredovati gasilci, ki so se kot vedno pri svojem delu izkazali.

Tudi gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina in Kostrivnica so imeli polne roke dela. Občani so jim nadvse hvaležni. Pod objavo, ki smo jo zasledili na družbenem omrežju, so se usule njihove zahvale.

»Okrog 00.25 ure je območje občine Rogaška Slatina zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je razkril več stanovanjskih in drugih objektov, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Aktivirani so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina in Kostrivnica, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrite strehe in z odstranjevanjem podrtih dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni Elektra Celje pa vzpostavljajo električne vode. Do 15.00 ure je zabeleženo 34 dogodkov.

Vmes je naša enota posredovala na prometni nesreči, ki se je zgodila ob 1.26 v naselju Mestinje, občina Šmarje pri Jelšah. Osebno vozilo je zapeljalo z vozišča. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah so zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulator, sanirali razlite motorne tekočine in postavili vozilo nazaj na kolesa. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

In ko smo mislili, da se stanje umirja in so bila naša vozila in oprema očiščena, ter pripravljena na nova posredovanja, se je naš pozivnik ponovno oglasil. Ob 16:54 smo posredovali pri nesreči z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi in prometu v naselju Irje, občina Rogaška Slatina. Po vozišču so se razlile motorne tekočine. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet, posuli po razlitih tekočinah in očistili vozišče,« so zapisali na družbenem omrežju.