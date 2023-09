Na Ravnah na Koroškem, Domžalah in Murski Soboti dobrodelni dan za pomoč oškodovanim v ujmi

Na Ravnah na Koroškem, kjer so poplave in plazovi povzročili za več deset milijonov evrov škode, bo danes potekal dobrodelni dan. Od 10. ure dalje se v središču Raven obeta program za otroke, ob tem napovedujejo tudi pestro gostinsko ponudbo. Zvečer pa organizirajo še dobrodelni koncert. Izkupiček dobrodelnega dne bodo namenili oškodovanim v ujmi.

Dopoldanski program bo potekal na mestnem platoju, kjer bodo gostinci s Koroške in od drugod pripravili gostinsko ponudbo in se bodo odpovedali delu ali celotnemu zaslužku. Predvidenih je okoli 4000 porcij hrane, je za STA povedal direktor ravenskega zavoda ZKŠTM Dejan Pandev. Koncert s številnimi glasbenimi izvajalci, kjer bodo pobirali vstopnino, pa se bo ob 18. uri začel v dvorani Osnovne šole Prežihovega Voranca.

Na Ravnah na Koroškem je bilo v avgustovski ujmi v poplavah in zaradi plazov poškodovanih 37 objektov. »Škoda, ki smo jo javili, je bila 53 milijonov evrov in vključuje plazove, zasebne objekte in javno infrastrukturo. Škode na javni infrastrukturi je za okoli devet milijonov evrov, sem spada tudi dolinski vodovod,« je ob sobotnem obisku državnega sekretarja Boštjana Šefica na Ravnah na Koroškem povedal župan te občine Tomaž Rožen.

Obseg intervencijskih stroškov znaša okoli tri milijone evrov, znesek pa ni vštet v omenjeni znesek 53 milijonov evrov.

Na občini pričakujejo, da jim bo država intervencijske stroške povrnila v celoti.

Koncert v Domžalah in Murski Soboti

Z dobrodelnima koncertoma bodo sredstva za pomoč prizadetim v nedavnih ujmah danes zbirali tudi v Domžalah in Murski Soboti. Na dobrodelnem koncertu Mostovi življenja v Domžalah bodo nastopili Magnifico, Nuška Drašček, Zoran Predin, Nina Strnad, New Swing Quartet, Slavko Ivančić, Alenka Godec ter Rok Lunaček ob spremljavi glasbenikov Nejca Škofica, Jana Gregorke, Miha Petrica in Žige Kožarja.

Izkupiček od prodanih vstopnic bodo v celoti namenili za prizadete v poplavah v domžalski občini, in sicer prebivalce Nožic, kjer je bilo poplavljenih 90 odstotkov hiš, 14 družin pa je moralo zapustiti svoje domove. Vsi sodelujoči na koncertu so se odpovedali honorarju, so sporočili s kulturnega društva Blunout, ki se je za pripravo dogodka odločilo skupaj s Krajevno skupnostjo Radomlje in Občino Domžale.

Dobrodelen bo tudi koncert prekmurske pevke Nike Zorjan, ki bo zvečer v Murski Soboti. Zaslužek od prodanih vstopnic in vsa zbrana sredstva na dogodku bodo namenjeni programu Veriga dobrih ljudi, in sicer za pomoč družinam, ki jih je prizadela nedavna ujma.