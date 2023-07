Na primorski avtocesti izvoz Kastelec odprt, zastoji ostajajo

Daljši zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, zamuda je 40 do 50 minut. Na primorski avtocesti je bil zaprt izvoz Kastelec iz smeri Kopra zaradi gorečega vozila. Voznike opozarjajo na previdnost. Na ljubljanski obvoznici proti Primorski od Rudnika proti Vrhniki je zamuda 20 minut. Na štajerski avtocesti pri Malečniku v obe smeri in na cestah Logatec–Vrhnika, Lesce–Bled in Šmarje–Koper.

Promet.si tudi poroča, da so zaradi posledic neurja popolne zapore cest na relacijah:

Dravograd–Trbonje, pri Svetem Danijelu,

Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija pri Gorenji Kanomlji, podrti električni drogovi,

Dolenja Trebuša–Čepovan, podrto drevje,

Čepovan–Most na Soči in Čepovan–Lokve,

Železniki–Podbrdo, pri odcepu za Spodnjo Sorico.

Delo na cesti

Zaradi del na cesti bodo v petek predvidoma ob 7. uri zjutraj zaprli cesto Moravče pri Gabrovki–Ljubež ob Savi v Moravčah. Cesta Litja–Zagorje pri Šklendrovcu v soboto med 7.30 in 17. uro ne bo zaprta. Promet bo potekal izmenično enosmerno. Zaprta je cesta Nova vas–Pišece pri Brezovici predvidoma do 28. julija.