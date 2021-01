Jožica išče svojo sestro dvojčico

Jožica Vallant potrebuje pomoč. Na facebooku namreč išče svojo sestro dvojčico, s katero so ju ločili ob rojstvu.



»Dragi prijatelji fb-Ali mogoče kdo pozna kakšno Ano Anico... ki je nekoč delala kot svetovalna delavka na šoli, v kakšnem zavodu...bila mogoče ravnateljica vrtca ali šole...Ima precej močan glas. Prepoznali jo boste po moji sliki-sva dvojčici, ki so naju le nekaj dni po rojstvu ločili,« je zapisala. Njuna mama je rodila doma, je še razložila v enem izmed komentarjev.









Dodala je še: »Rada bi nekaj dodala k jutranji zgodbi. Najin oče je bil Jože, mama pa Ana - me imava njuni imeni. 29.1.2017 sem bila s planinci na Sv.Geri. Na koči na vrhu je visela uokvirjena slika skupine planincev. Prijatelji so na njej takoj prepoznali mene. Tudi jaz sem na sliki videla sebe, a nisem nikogar drugega poznala. Ta oseba - je imela oblečeno Mamutovo jakno ( enako kot jaz), a je njena imela na komolcih črne komolčnike. Mogoče ve, kdo kaj o tej sliki. Hvala.«



Kot je razvidno s facebooka, Jožica Vallant živi v Slovenskih Konjicah, ne ve pa, kje bi lahko bila njena sestra po toliko letih.

