Na Krvavcu odprli novo šestsedežnico

Smučišče Krvavec je danes vstopilo v letošnjo zimsko sezono. Osrednji dogodek je bilo slavnostno odprtje nove, hitrejše in ogrevane šestsedežnice Zvoh, ki je glavna pridobitev na Krvavcu. Na smučišču so upali, da bodo sezono odprli že prej, a jim je pomanjkanje snega to preprečilo.

Za letošnje naložbe so odšteli 11 milijonov evrov, za sklop investicij pa so prejeli osem milijonov evrov nepovratnih sredstev. Namenili so jih dopolnitvi šestsedežnice Vrh Krvavca z dodatnimi sedeži in digitalizaciji krožno kabinske žičnice. Poleg tega so dopolnili ponudbo poletnih aktivnosti. Prenovili so pustolovski park in kupili 50 električnih koles.

Zimsko ponudbo bodo tudi letos obogatili s sobotnimi zabavami z živo glasbo na tamkajšnji prenovljeni Plaži.

Redno ceno smučarske vozovnice za odrasle so sicer na krvavškem smučišču v primerjavi z lani podražili za dva evra na 41 evrov. Da bi spodbudili nakup prek spleta, bo cena celotno sezono ostala 39 evrov, kolikor je znašala tudi v predprodaji.

Direktor in lastnik Rekreacijsko turističnega centra (RTC) Krvavec Janez Janša je prepričan, da bi morala država v prihodnje neprekinjeno podpirati investicije v žičniško infrastrukturo, saj jih žičniška podjetja sama ne morejo financirati. Te investicije ustvarjajo veliko dodano vrednost celotnemu širšemu območju smučišča oziroma gorskega centra, tako se hitro povrnejo tudi v državno blagajno, je septembra za STA izpostavil Janša, ki je tudi podpredsednik Združenja slovenskih žičničarjev.