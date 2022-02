Na kolesu iz Kamnika in Domžal v Ljubljano

Zadnje čase po nekaterih občinah namenjajo vse več pozornosti urejanju kolesarskih poti. Kolesarji se bodo tako že avgusta letos lahko razveselili nove regionalne kolesarske povezave od Kamnika do Ljubljane, ki bo namenjena dnevni migraciji prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja v občinah Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana.

Kamniški župan Matej Slapar je v zvezi s tem razložil: »Načrtovana regionalna kolesarska povezava zagotavlja trajnostno mobilnost, saj pri načrtovanju kolesarske povezave v ospredju ni bilo prevozno sredstvo, ampak človek. Glavna cilja vzpostavitve regionalne kolesarske povezave sta z manj tranzitnega motornega prometa povečanje kakovosti življenja prebivalcev v teh občinah ter spodbujanje ljudi, da se odločajo za zdravo življenje. Projekt je tudi primer dobre prakse sodelovanja med sosednjimi občinami. Hvala državi za podporo in vsem županom za zgledno sodelovanje.«

Začetek kolesarske poti bo v Podgorju (na fotografiji) oziroma na Duplici. Foto: Primož Hieng

Kot so sporočili z občine Kamnik, dela na projektu Izgradnja kolesarske povezave med Kamnikom, Mengšem, Trzinom in Ljubljano potekajo v skladu z načrtom: »Zaključena bodo predvidoma do avgusta letos. Trasa nove kolesarske povezave od Podgorja oziroma Kamnika proti Mengšu že dobiva podobo. Trenutno potekata izkop terena in nasipavanje z materialom.«



V tem tednu so dela začeli tudi v občini Trzin. Celotna dolžina kolesarske povezave meri 13,74 km in bo sestavljena iz petih tipov kolesarskih površin, kolesarske poti v dolžini 4,87 km, steze v dolžini 2,15 km, pasu na vozišču v dolžini 3,36 km, kolesarske površine na pločniku v dolžini 0,29 km in na prometnih pasovih v dolžini 3,06 km.

Tudi po industrijski coni

»Kolesarska povezava se bo začela v občini Kamnik, v Podgorju oziroma na Duplici, in se bo vzporedno z regionalno cesto nadaljevala po Mengeškem polju vse do krožišča v Mengšu,« so povedali na kamniški občini. »V občini Mengeš bo potekala skozi središče mesta oziroma po Slovenski cesti do južnega krožišča, kjer bo zavila proti zahodu ter se nadaljevala skozi naselje Loka pri Mengšu proti Trzinu.

Domžalska podžupanja Renata Kosec je navdušena nad bodočo povezavo Domžal z Ljubljano. FOTO: facebook

V občini Trzin bo speljana po industrijski coni, kjer bo potekala predvsem rekonstrukcija oziroma izboljšava obstoječe kolesarske poti. Na koncu industrijske cone bo kolesarska povezava na obstoječem semaforiziranem križišču prečkala Štajersko cesto in v nadaljevanju potekala po že obstoječi enostranski dvosmerni kolesarski stezi. Povezava se bo zaključila v Mestni občini Ljubljana, in sicer na križišču Dunajske in Štajerske ceste, od koder poteka naprej že obstoječa kolesarska povezava čez Črnuče.«

Cilj je zmanjšati količino osebnih motornih vozil, predvsem v mestnem jedru, ki se dnevno vozijo na delovno mesto ali mesto šolanja v Ljubljano.

Na začetku leta 2020 je na območju občine Kamnik, občine Mengeš, občine Trzin in Mestne občine Ljubljana živelo 337.651 prebivalcev, od tega kar 11.000 prebivalcev vsak potuje med naštetimi občinami na delovno mesto, poleg tega so našteli 950 dijakov in 1400 študentov. »Z vzpostavitvijo regionalne kolesarske povezave, ki bo povezala najgosteje poseljene dele regije in največji migracijski center, se tako vzpostavlja priložnost za uporabo koles za vsakodnevna opravila in s tem uresničuje cilje trajnostne mobilnosti,« so še sporočili iz občine Kamnik.

Raje kot v avto

Tudi v sosednji občini Domžale razmišljajo povsem enako kot v Kamniku. Rezultat bo povezava Domžal z Ljubljano. V občini si z izvajanjem različnih projektov prizadevajo za vzpostavitev infrastrukture, ki bo vsem omogočala trajnostno mobilnost.

Eden od projektov je gradnja regionalne kolesarske povezave občine Domžale, ki se je začela z zabijanjem pilotov nad cestnim dovozom in železniško progo januarja. Renata Kosec, podžupanja tamkajšnje občine, je ob začetku gradnje regionalne kolesarske povezave povzela: »Cilj je zmanjšati količino osebnih motornih vozil, predvsem v mestnem jedru, ki se dnevno vozijo na delovno mesto ali mesto šolanja v Ljubljano. Zavedamo se, da to zahteva spremembo navad med prebivalci občine, ki zdaj redno uporabljajo zeleno os Kamniška Bistrica za rekreacijo, manj pa omenjeno kolesarsko pot ali druge za dnevne migracije na delo ali mesto šolanja. Občanke in občanke želimo tudi z gradnjo regionalne kolesarske povezave občine Domžale z Ljubljano spodbuditi k spremembi navad, hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza. Delno spodbujamo trajno mobilnost tudi z urejanjem centra Domžal, ki postaja vse bolj namenjen pešcem in kolesarjem, manj pa motornim vozilom.«