Na kmetijah dela desetina Slovencev

Pred dnevi so na Ptuju pripravili že 31. razstavo in ocenjevanje dobrot slovenskih kmetij, kjer so letos kmetje – proizvajalci sira, mleka, kisa, suhega sadja, žganih pijač, konzervirane zelenjave, čajev, kruha in drugih žitnih dobrot – predstavili skupno kar 946 izdelkov. Kot se spominja vodja projekta Peter Pribožič s Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije – Zavod Ptuj, so bili začetki skromni: »Ko smo pred tremi desetletji prvič organizirali razstavo in ocenjevanje dobrot s slovenskih kmetij, smo ocenili 90 izdelkov.Danes je razstava in promocija izdelkov slovenskih kmetij na izjemno visoki ravni. Letos smo denimo ...