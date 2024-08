Na gasilskih hrbtih spor bivših sopotnikov

V Šentrupertu na Dolenjskem že 125 let deluje Prostovoljno gasilsko društvo. Prizadevni in marljivi so. Od lani društvu predseduje Štefan Vavtar. Od lani pa se vleče tudi spor, ki gasilce boli. »V Deželi kozolcev je bila prireditev. Furs je opravil svoje delo, kontrolo. Še isti večer se je začelo govoriti, da so Furs na prireditev poslali gasilci ali pa vodilni od gasilcev, jaz ali Andrej Martin Kostelec,« pove Vavtar, ki ga taki očitki motijo.

»Za to nismo nič vedeli, nihče od nas v to ni bil vpleten,« kategorično zanika vpletenost. »Kamor sem prišel, so me spraševali, ali sem res poklical Furs. Ti pritiski so šli tako daleč, da je Andrej Kostelec, naš podpredsednik, v facebook skupini Šentruperčani objavil, da mi te prijave nismo naredili,« še dodaja Vavtar, ki je obrtnik, lani so tudi njega dvakrat obiskali s Fursa. »Pa nisem nikogar krivil za to, delajo svoje delo,« nadaljuje.

Sprva politična sopotnika, danes vsak na svojem bregu: nekdanji občinski svetnik Alojz Gregorčič in nekdanji župan mag. Andrej Martin Kostelec FOTO: Občina Šentrupert

»Zmotilo me je, ker se je oglasil Alojz Gregorčič, ki ni član našega društva, je pa pozval društvo, da mora zaradi Kostelčeve objave disciplinsko ukrepati proti meni in Andreju. Trdil je tudi, da nisem kompetenten za vodenje,« nadaljuje Vavtar, ki ima 53 let gasilskega staža, narejeno gasilsko šolo in je nižji častnik prve stopnje.

»Mi lani nismo prevzeli vodenja, da bi delali zdrahe: tu smo, da pomagamo ljudem, predvsem pa smo prostovoljci. Nekaj imamo že pokazati: prvič v 125 letih društva je bil sprejet 10-letni plan občinskega financiranja društva. Kupili bomo novo vozilo oz. novo podvozje, smo ga že naročili. Ker bomo nadgradnjo predelali, bomo privarčevali 100.000 evrov. Prihaja tudi gradnja novega gasilskega doma. Ta možak pa nas goni naokoli o tem, kakšni smo,« se Vavtar ozre na očitke.

125 let že deluje Prostovoljno gasilsko društvo v Šentrupertu na Dolenjskem.

»V PGD Šentrupert smo naredili nekaj sestankov in se na babje čenče ne bomo odzivali. Gregorčič nima pravice, da se vtika v naše društvo, saj ni naš član. Vemo tudi, da se je obrnil na višje inštance, a so nas na Gasilski zvezi Slovenije pomirili, da nas lahko tudi toži, a da te tožbe ne more dobiti,« sklene Vavtar.

V PGD Šentrupert smo naredili nekaj sestankov in se na babje čenče ne bomo odzivali.

Ni pošiljal dopisov

Obiskali smo tudi Alojza Gregorčiča. »Nisem bil na prireditvi v Deželi kozolcev v Šentrupertu 18. avgusta lani. Pozneje sem slišal, da je bila prireditev prijavljena na Furs, tako da so se na njej pojavili tudi inšpektorji. Prijavila naj bi jo verjetno Andrej Martin Kostelec ali pa mogoče Štefan Vavtar. Vavtar je predsednik PGD Šentrupert, Kostelec pa njegov namestnik. O domnevnih prijaviteljih naj bi se govorilo že na sami prireditvi, seveda v pogojniku. Nihče od mojih sogovornikov niti jaz pa nikoli nismo omenjali PGD. Seveda pa me je zanimalo, kaj je na stvari. Zakaj? Ker Kostelca dlje poznam, bil sem tudi štiri leta občinski svetnik, on pa župan,« se odzove na obtožbe druge strani. Spomni, da je bil Kostelec izvoljen za župana prek hrbtov svetnikov, tudi Gregorčiča.

FOTO: Drago Perko

»Ker me je zanimalo, sem vprašal enega od gasilcev, ali kaj ve o tem. Ta je na Kostelčevo vprašanje, kdo to govori, pojasnil, da to zanima Gregorčiča. In potem se je začelo, vključno z zapisom na facebooku, kjer je objavil škodljiv in žaljiv zapis o meni,« pove Gregorčič in odločno zanika, da bi na gasilsko zvezo pošiljal dopise. Potrdil pa je, da je iskal pravno pot tudi na Gasilski zvezi Slovenije. Pove, da ni član gasilskega društva, da pa je bil vedno njegov veliki podpornik. Zato ga toliko bolj boli, ko je slišal, češ da ni še nič naredil za gasilce. Prva njegova večja pomoč PGD Šentrupert je bila donacija podjetja Pohorje Mirna, ki je izdelovala gasilsko opremo.

Javno me je klevetal in žalil vodilni član PGD Šentrupert v imenu društva, jaz pa nimam možnosti pritožiti se organom PGD.

Sporni zapis, ki ga omenja Alojz Gregorčič. FOTO: osebni arhiv

»Bil sem zaposlen v tej firmi in sem že pred 30 leti poskrbel, da je donirala gasilni top za na novo gasilsko vozilo in ga uporabljajo še danes. Skoraj vsako leto sem pomagal, da je PGD Šentrupert dobival pomoč v gasilski opremi. Pomagam še danes. Pred petimi leti smo prenavljali streho gasilskega doma v Šentrupertu, kjer sem kot prostovoljec vodil in koordiniral dela. Verjetno se tega spomni tudi Kostelec, ki je bil tedaj prisoten le kot opazovalec,« pove Gregorčič.

Hotel ga je prijaviti

»Na žalitve, objavljene na facebooku, se najprej nisem hotel odzvati, pa sem dobil nasvet, da Kostelca prijavim disciplinski komisiji PGD Šentrupert. Iskal sem akte PGD na spletu, a tam ni bilo kaj najti. Še več, vodilni člani društva menijo, da so akti PGD Šentrupert le za interno uporabo. Na Gasilski zvezi Trebnje so pojasnili, da se ne morem pritožiti na disciplinsko komisijo PGD, če nisem član društva. Enak odgovor sem dobil na Gasilski zvezi Slovenije s pojasnilom, da grem lahko v zasebno tožbo. To je nerazumljivo. Javno me je klevetal in žalil vodilni član PGD Šentrupert v imenu društva, jaz pa nimam možnosti pritožiti se organom PGD,« pove Gregorčič. Nekoč politična sopotnika sta danes vsak na svojem bregu, spor pa se lomi na hrbtu PGD Šentrupert.