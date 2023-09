Po kadrovskih rošadah na RTV Slovenija: to so novi (stari) voditelji in uredniki

Na RTVS so v informativnem programu 1. programa v zadnjem obdobju uvedli več sprememb na mestih urednikov in voditeljev. Pripravljajo tudi vsebinske osvežitve informativnih oddaj, ki jih gledalci že poznajo, so sporočili.

TV Dnevnik bo poleg Saše Krajnca, Jasmine Jamnik in Katarine Veselič Golob spet vodila Elen Batista Štader, Valentina Plaskan in Nejc Krevs pa ne več.

Voditelji večerne dnevnoinformativne oddaje Odmevi, ki poleg svežih novic prinaša analize najpomembnejših dogodkov dneva, bodo še naprej Igor E. Bergant, Rosvita Pesek in Tanja Starič, so zapisali na Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Luke Svetine ne bo več med njimi.

Po odstopu odgovorne urednice informativnega programa na 1. programu Televizije Slovenija (TVS) Jadranke Rebernik 19. septembra je v. d. odgovorne urednice postala Polona Fijavž.

»Njeni temelji vodili pri spremembah sta prisluhniti javnosti in zagotavljati verodostojne vsebine. V. d. odgovorne urednice bo do imenovanja nove odgovorne urednice ali urednika. Uprava zavoda bo postopke opravila v skladu z zakonom in v najkrajšem času,« so zagotovili na RTVS.

Končali mandati področnih urednikov

Z odstopom Rebernikove so se po njihovih navedbah končali tudi mandati področnih urednikov v uredništvu informativnega programa.

Do imenovanja nove ekipe bo v. d. urednika uredništva dnevnoinformativnih oddaj Dejan Ladika, medtem ko je do odstopa Rebernikove to uredništvo vodila Ksenija Koren.

Nataša Rijavec Bartha bo v. d. urednice notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj, Marta Razboršek pa v. d. urednice zunanjepolitičnih oddaj.

Spremembe ne predvidevajo odpuščanj

Z vsemi sodelavci, ki bodo odslej opravljali nove novinarske naloge v skladu s svojimi pogodbami, so pred spremembami opravili osebne pogovore. Spremembe pa ne predvidevajo odpuščanj, so zagotovili na RTVS.

Nekdanji generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je denimo septembra lani govoril o morebitnem odpuščanju 300 zaposlenih. Več o tem v članku Na RTV Slovenija bodo odpustili 300 ljudi?.

»Poslanstvo javnega zavoda RTVS je zagotavljanje relevantnih, aktualnih in kredibilnih informacij, ki jih javnost upravičeno pričakuje in zahteva,« so besede Polone Fijavž povzeli v sporočilu za javnost. Fijavž je poudarila, da dela z ekipo odličnih sodelavcev in izvrstnih novinarjev. Gledalcem želijo po njenih besedah zagotoviti najboljše, kar ponuja televizija.

»Nova organizacija dela in prerazporeditev delovnih obveznosti med sodelavci informativnega programa poteka tudi z mislijo na kadrovsko stabilizacijo in optimizacijo razmer znotraj uredništva. Delo mora biti organizirano na način, da lahko informativni program opravlja svoje zakonske dolžnosti, med katerimi je ključno učinkovito in celovito obveščanje javnosti,« so navedli.