Drama v naselju Brezje, prišlo do napada z nevarnimi predmeti

V noči na ponedeljek so policisti PP Novo mesto posredovali zaradi pretepa v naselju Brezje. Kot so zapisali v poročilu za javnost, so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je zaradi spora prišlo do pretepa med več osebami, sicer znanci.

55-letnik je z nevarnim predmetom lažje poškodoval 30-letnika, drugi osumljenec pa je z nožem napadel oškodovanca in ga prav tako lažje poškodoval. Policisti so ugotovili identiteto vpletenih in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.