Na bankomatu našel kupček denarja, kar je naredil, je res vredno vsake pohvale

Pred dnevi je na bankomatu pri Šentilju voznik tovornega vozila iz Bosne in Hercegovine našel lep kupček denarja. Voznik tovornjaka je našel osem bankovcev po 50 evrov, skupno torej 400 evrov.

Denar je vzel, a ga ni pospravil v svoj žep, temveč ga je odnesel na policijsko postajo. Tam so napravili zapisnik in mu čestitali za poštenost, poroča spletna stran gpmaljevac. Dodajajo še, da bodo policisti opravili postopek in našli lastnika denarja.

»Niti pomislil nisem, da bi denar zadržal zase. Želim le mirno spati,« je dejal voznik za spletno stran. Voznik sicer živi in dela v Sloveniji, prihaja pa z območja Gradačca.

Ali so policisti že našli lastnika denarja, še ni znano. Odgovore na vprašanja bomo objavili, ko jih prejmemo.



