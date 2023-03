Mreža brezplačnih prevozov: prostoferjem je solidarnost samoumevna

Cerkljanski prostoferji so se na povabilo župana Franca Čebulja pred dnevi zbrali v Gostilni Zajc v Lahovčah ob kratkem obnovitvenem izobraževanju v sklopu projekta Prostofer, prišli pa so tudi zaupniki Društva upokojencev Cerklje, ki sodelujejo v projektu Starejši za starejše.

Največkrat k zdravniku in v lekarno

Prostovoljni vozniki so ljudje z velikim srcem, ki jim je solidarnost samoumevna, vsi pa opravljajo prevoze brezplačno. Izobraževanje je vodil direktor Zavoda Zlata mreža Miha Bogataj. Prostofer je trajnostni vseslovenski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje posameznike, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih ter plačljivih prevozov. Prostoferji z družbenokoristnim delom tako starejšim prostovoljno omogočajo večjo mobilnost, socialno vključenost in medsebojno povezovanje.

V Cerkljah so ponosni tudi na tri prostoferke, Marto Hočevar, Majdo Špenko in Marijo Marko.

Župan Čebulj se jim je zahvalil v imenu občine in uporabnikov storitev za prostovoljno delo in se sestal s prostovoljnimi vozniki. Zahvalil se je za njihov prispevek in podarjeni prosti čas ter dobro voljo, poudaril je, da so uporabniki storitev zelo dobro sprejeli, in je vesel, da ima tako številno ekipo, ki zagotavlja brezplačne prevoze starejšim vsak dan med tednom. Zahvalo je izrekel tudi prostoferki in predsednici Društva upokojencev Cerklje Marti Hočevar ter Nini J. Janežič, zaposleni v občinski upravi, za sodelovanje in koordiniranje projekta.«

Prostovoljci pa niso samo šoferji, ampak pogosto tudi spremljevalci.

Lani so vozniki opravili skupaj 170 brezplačnih prevozov na klic, leta 2021 pa 73. Od tega je bilo lani največ prevozov na zdravniške preglede v Ljubljano, Kranj in v bolnišnico na Jesenice ter v lekarne. Prostovoljci pa niso samo šoferji, ampak pogosto tudi spremljevalci, ki starostnike pridejo iskat na dom, jih počakajo pred zdravstvenimi domovi, bolnišnicami ob različnih pregledih ali posegih ter jih pospremijo do vrat ustanov.

Rekorder s 33 vožnjami

Kot je povedal Bogataj, Prostofer deluje že v 93 slovenskih občinah, ima 1200 prostovoljnih voznikov, ki so lani opravili 22.000 prevozov. Letos so sklenili dogovor z desetimi občinami, iz Gorenjske sta to Gorje in Mengeš. Občina Cerklje na Gorenjskem se je mreži brezplačnih prevozov za starejše pridružila leta 2020, kot 45.

170 prevozov so lani opravili cerkljanski prostoferji.

Največ, 33 voženj je lani opravil Marjan Boltežar z Zgornjega Brnika, poleg njega od 2020. delujejo še Tone Globočnik, Jože Klemenc, Jernej Zajc, Majda Špenko, Janez Vreček, Omer Zukanović, Marta Hočevar, Marija Marko, Alojz Repnik. Letos so se ekipi prostoferjev pridružili Viktor Erzar, Peter Brankovič in Ivan Kne. Sledil je sproščen pogovor, v katerem so si navzoči izmenjali izkušnje ter se dogovorili o delu v prihodnje.