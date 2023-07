Moški, ki je napadel Niko Kovač, pravnomočno obsojen

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je na družbenem omrežju sporočila, da je preko odvetnika prejela pošto s sodbo Okrajnega sodišča. »Oseba, ki me je napadla na Bavarskem dvoru, je pravnomočna obsojena,« je zapisala.

Dodala je, da je »Vesela in mirna. Ponosna, ker sem o napadih spregovorila in pokazala, da me prizadenejo. Ponosna, da sem se odločila, da proti napadom ukrepam. Ponosna, da sem postavila mejo. Ponosna, da sem si dovolila pokazati svojo šibkost, jokati in biti človek. Ponosna, da smo se v Inštitutu spoprijema z nasiljem in sovražnim govorom lotili na sistemski ravni. Ponosna, da smo še vedno tu. In da ne gremo nikamor,« je navedla.

Niko Kovač je oktobra lani sredi Ljubljane na Bavarskem dvoru napadel moški, ki ji je grozil, da bo ubil njenega psa, napad pa je bil tudi fizičen. Takrat je zapisala: »V zadnjih desetih dnevih sem zaradi fizičnega napada drugič na policijski postaji. Na Bavarskem domu se je danes sredi belega dne z vso silo vame zaletel moški in me odrinil. Ob tem je vpil, da bo ubil mojega psa in 'jeben Inštitut 8. marec, kaj izzivate'. Nisem bila sama, z mano je bila Maja. Uspeli sva mu zbežati. Vse skupaj se je zgodilo sredi belega dne. Ljudje so hodili mimo,« je oktobr alani sporočila zgrožena aktivistka«.

Napadalca je policija izsledila, februarja pa je bil obsojen na pogojno zaporno kazen. Zdaj je Nika Kovač še dodala, da je oseba tudi pravnomočno obsojena.