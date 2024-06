Mora biti Kim Džong-una strah? Slovenija ostro nad Severno Korejo

Slovenija poziva Severno Korejo, naj neha s provokacijami in se vrne k diplomaciji in dialogu, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o Severni Koreji in njenih kršitvah resolucij Varnostnega sveta ZN povedal veleposlanik Samuel Žbogar.

Varnostni svet po zasedanju, kjer je o kršitvah Severne Koreje poročala visoka predstavnica generalnega sekretarja ZN za razorožitev Izumi Nakamitsu, ni sprejel nobenega ukrepa. Pred zasedanjem se je Slovenija pridružila posebni skupni izjavi okrog 20 držav, ki so dejanja Pjongjanga obsodile.

Žbogar je ponovno kritiziral odločitev Rusije za veto na resolucijo o podaljšanju mandata neodvisni skupini strokovnjakov za sankcije proti Severni Koreji in vojaško sodelovanje med državama.

»Več neodvisnih virov dokazuje, da je Rusija kupila balistične rakete od Severne Koreje. To so nevarne razmere, ki hkrati destabilizirajo dva ločena dela sveta. V luči nedavno sklenjenega celovitega strateškega partnerstva med državama upravičeno domnevamo, da se bo to sodelovanje le še razširilo, kar je groba kršitev številnih resolucij Varnostnega sveta,« je dejal Žbogar.