Bizaren razlog, zakaj sta Kim Džong-un in hčerka v resnici tako »nežna med sabo«

Severnokorejskega voditelja Kima Džong-una in njegovo mlado hčerko Kim Džu-ae pogosto opazijo, kako en drugega božata po obrazu in poljubljata na lica. A šlo naj bi za nenavadno strateško vedenje.

Severnokorejski despot in njegova hči se redno skupaj pojavljata v javnosti, odkar je bila deklica leta 2022 predstavljena svetu. Drug do drugega sta pretirano nežna, pogosto se božata po obrazu in poljubljata na lica, sedaj pa je neki severnokorejski strokovnjak dejal, da je vse to del »psihološke igre«.

Sung-Yoon Lee, sodelavec Centra Woodrow Wilson, je prepričan, da so ti javni izkazi medsebojne ljubezni dodelana »koreografirana« predstava, ki naj bi prikrila inherentno nevarnost režima, hkrati pa postavila temelje za nasledstvo.

Dr Lee je dejal: »Oče in hči izkazujeta naklonjenost, ljubezen drug do drugega, pogosto se dotikata obraza drugega, deklica objema očetov obraz in obratno – vse to je koreografirano. Severna Koreja je nedvomno najbolj koreografirana gledališka država na svetu – nič se ne zgodi kar tako spontano.«

Vse je prirejeno očem javnosti

»Torej, ko koreografirate te prizore – oče, ki je videti kot ljubeč oče, in ljubka hčerka, ki izkazuje naklonjenost svojemu očetu – je to videti kot zdrav družinski odnos, ki kaže Severno Korejo v lepši luči.«

Dr. Lee: »Severna Koreja je nedvomno najbolj koreografirana gledališka država na svetu – nič se ne zgodi kar tako spontano.« FOTO: Kcna Via Reuters

Dodal je, da Severna Koreja s tem, ko je otroka postavila na ogled, igra psihološko igro z ZDA in Zahodom. Dr. Lee je pojasnil: »S tem skuša povedati: Poglejte, Kim Džong-un je več kot očitno krut diktator, vendar ljubi svojo hčerko, morda je celo družinski človek – mar mu je za svojo družino.«

S tem naj bi, po mnenju strokovnjaka, diktator sporočal, da nikdar ne bo začel jedrske vojne. Rekel je: »Sporoča: Mi smo dinastija, medtem ko boste vi, gospodje, čez pet let pozabljeni. Moja moč, moje jedrske bombe bodo predane moji naslednji generaciji.«

Ali bo Koreja dobila voditeljico?

Dr. Lee je dejal tudi, da se mu zdi zamisel, da se diktator javno pojavlja s svojo »ljubko« hčerko, medtem ko morebitnega skrivnega sina drži stran od oči javnosti, »pametna«.

Rekel je: »Večina nas bi imela bolj negativno mnenje o tem, da bi oče hodil na javne prireditve s svojim 10 ali 12-letnim dečkom. Nagnjeni bi bili k temu, da bi rekli: 'oh, poglejte ta nori režim; pripravljajo se na tretje nasledstvo očeta na sina, nikoli se ne bodo spremenili.«

»Medtem ko smo danes, ko gledamo odnos oče-hči, bolj nagnjeni k razmišljanju v politično-dramskih terminih. Zato se sprašujemo: ali bomo v Severni Koreji kdaj videli vzpon vrhovne voditeljice? Ali ima sina? Kaj se dogaja? In tako naprej.«