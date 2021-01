MojMojster razkriva cene gradnje hiš

Koliko zares stane hiša?

Ocena investicije

Povprečne cene gradnje hiše

FOTO: Mojmojster

Posamezni gradbeni stroški

Poiskati morate na desetine različnih izvajalcev oziroma obrtnikov, jih časovno uskladiti, hkrati pa že vnaprej dobro oceniti vse mogoče stroške. Takšen izziv je za marsikoga strašljiv, a vseeno ni treba, da je tako. Spletna platforma Mojmojster.net je digitalizirala gradbeni trg in ga naredila zelo dostopnega. Platforma v šestih državah združuje več kot 50.000 izvajalcev, veliko uporabnih nasvetov in že več kot 1600 informativnih cen del in projektov. Ko potrebujete izvajalca, le oddate povpraševanje in ponudbe začnejo prihajati same od sebe. Gradnja še nikoli ni bila tako preprosta.A preden pokličemo prvega mojstra, moramo imeti pred seboj širšo sliko. Kolikšna je zares cena hiše? Ta je seveda lahko zelo različna, odvisna od stanja na trgu, cen gradbenih materialov, zapletenosti načrta, urgentnosti gradnje in seveda od posameznih izvajalcev. Če bi ocenili čez palec, bi lahko rekli, da je cena povprečne slovenske enodružinske hiše od 1100 do 1600 evrov /m2. Pa si poglejmo bolj natančno, kolikšna je cena. Za vse, ki bi želeli še podrobnejšo analizo, so v reviji Mojmojster pripravili obsežen članek Gradnja hiše – koliko zares stane hiša . Če za investicijo potrebujete tudi stanovanjski kredit, si lahko vse o tem preberete v člankuVsaka hiša je unikaten izdelek. Na ceno vplivajo številni dejavniki: velikost parcele, zahtevnost zemljišča, vgrajeni materiali, način organizacije in kakovost izvajalcev. Kljub številnim spremenljivkam je ceno mogoče relativno natančno določiti. Izhodišče za oceno je projekt za izvedbo (PZI), ki poleg izvedbenih načrtov vsebuje tudi popis gradbeno-obrtniških del. Na podlagi seznama del in vgrajenih materialov se pripravi projektantska ocena investicije. Takšen predračun primerjajte vsaj s tremi različnimi podjetji in dobili boste dobro merilo za končno ceno investicije. Vse nadaljnje cene v tem prispevku se bodo navezovale na tipično slovensko hišo na ravnem zemljišču v osrednji Sloveniji z bruto površino 200 m2 oziroma notranjo neto površino 160 m2.Cena gradbenega materiala znaša okoli 60 odstotkov investicije, preostalih 40 odstotkov pa pobereta logistika in delo. Poglejmo si nekaj povprečnih cen hiš , ki so bile zgrajene na ključ, torej so pripravljene na vselitev.Najbolj običajna je zidana hiša iz opečnih ali betonskih zidakov, stebrov in preklad. Cena povprečne zidane hiše je bila leta 2020 od 1100 do 1400 evrov/m2. Manjša hiša ima do 10 odstotkov višjo ceno za kvadratni meter, hiša z ravno streho pa je 3 odstotke dražja, vendar ponuja 25 odstotkov več uporabnih površin. Takoj za zidanimi hišami so po priljubljenosti montažne hiše. Te so lahko panelne, skeletne ali lesene. Predvsem za leseno gradnjo je večje zanimanje tudi v Sloveniji, in sicer zaradi številnih prednosti lesa in prijetnega bivalnega ugodja. Montažna gradnja je hitrejša od zidane, zagotovo pa ni cenejša. Cena montažne hiše je od 1200 do 1500 evrov/m2. Če ste okoljsko ozaveščeni ali preprosto želite nizke stroške obratovanja, si lahko omislite tudi pasivno hišo, ki potrebuje zelo malo energije. Vendar debelejša plast izolacije in kakovostnejša izdelava ceno gradnje povišata za od 15 do 20 odstotkov, kar je od 1300 do 1600 evrov/m2.Za podrobnejšo oceno lahko pregledamo tudi posamezne stroške. Najprej potrebujete dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (DGD) in gradbeno dovoljenje, kar stane od 7000 do 10.000 evrov. K temu prištejte še 3000 evrov za dober gradbeni nadzor, pri katerem nikar ne varčujte, saj odloča o tem, ali bo nadaljnjih 200.000 evrov kakovostno porabljenih. Sledi komunalni prispevek, ki se razlikuje od občine do občine. V povprečju stane okoli 5000 evrov, v Ljubljani 10.000 evrov, ob morju pa tudi do 25.000 evrov.Zdaj lahko zasadite prvo lopato. Zemeljska dela za izkop gradbene jame vas bodo stala 5000 evrov, zalivanje temeljev pa še 8000 evrov. Sledi zidanje gradbene konstrukcije, ki je največji posamezni strošek gradnje, saj znaša okoli 46.000 evrov. Za oblačenje in izdelavo fasade s 16-centimetrsko izolacijo boste odšteli 11.000 evrov, za vgradnjo oken in vrat pa še okoli 13.000 evrov. Sledi drugi največji strošek: toplotne inštalacije, elektroinštalacije, vodovod, kanalizacija, plinovod, telekomunikacija in drugo. Ta lahko znese kar 25 odstotkov celotnih gradbenih stroškov oziroma 45.000 evrov.Na koncu sledi finalizacija notranjosti. Ometi in estrihi stanejo 6000 evrov, predelne stene pa še dodatnih 5000 evrov. Posamezna notranja vrata so okoli 300 evrov, stopnice 2700 evrov in ograja 1400 evrov. Talne obloge se zelo razlikujejo po ceni in kakovosti. Povprečna cena keramika je 50 evrov/m2, parket pa stane približno 45 evrov/m2. Sledijo pleskarska dela, za katera boste odšteli 5000 evrov, in za piko na i še zunanja ureditev. Ta stane okoli 13.000 evrov. Povprečna zidana hiša torej stane okoli 200.000 evrov, v kar pa niso všteti stroški parcele.Čeprav je gradnja hiše zelo stresna, vse pozabimo, ko končno vstopimo v svoj sanjski dom.