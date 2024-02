Gregorčič: Zapadlo bo tudi meter snega, na obali bo poplavljalo morje

Vremenska napoved pravi, da bo v naslednjih dneh zapadlo tudi nekaj snega, a kaj to pomeni v praksi? »Nižje ležeča smučišča, pod 1500 m nadmorske višine, kljub prihajajočim padavinam ne bodo deležna omembe vredne snežne pošiljke, temperature v naslednjem tednu pa tudi ne bodo prav nič zimske,« sporoča meteorolog Branko Gregorčič.

V četrtek, 22. februarja, se bo nad Slovenijo okrepil jugozahodnik, najmočneje bo zapihal na Štajerskem in v Prekmurju – tam bodo sunki v nižinah dosegali hitrost med 50 in 70 km/h. V hribovitem svetu tudi do 90 km/h.

Deževno bo

Zahodno Slovenijo čaka dež, popoldanske temperature bodo večinoma od 8 do 14 °C. V noči s četrtka na petek se bo dež okrepil in postopoma zavzel vso Slovenijo, na Primorskem in Notranjskem bo okrepljen veter južnih smeri. Največ padavin lahko pričakujejo na severozahodu države. Meja sneženja bo povečini nad 1500 m, v zaprtih alpskih dolinah pa tudi precej nižje.

Potrebovali bomo dežnik. FOTO: Jon Nazca Reuters

V visokogorju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo nad nadmorsko višino 1800 m, kjer bo temperatura zraka ves čas ostala pod ničlo, zapadlo od pol metra do meter snega, kar bo močno povečalo nevarnost snežnih plazov na tem območju.

Zaradi okrepljenega juga bo visoka tudi gladina morja, ki bo v petek zvečer prestopilo obalno črto v višini med 20 in 30 cm.

V soboto umiritev padavin

Vremenska situacija se bo umirila v noči na soboto, ko bodo padavine oslabele in marsikje tudi ponehale. Tudi veter se bo polegel.

V soboto in v nedeljo bo nato deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Popoldanske temperature bodo večinoma še vedno nad 10 °C.

V prihodnjem tednu kaže na spremenljivo oblačno vreme s kakšno kapljo dežja. Popoldanske temperature bodo po nižinah med 10 in 15 °C, na višini 1500 m pa malo nad ničlo.