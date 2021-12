Mobilni telefon naredili tudi Slovenci (FOTO)

V Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, ki deluje v okviru Tehniškega muzeja Slovenije, so pred nedavnim odprli razstavo z naslovom Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v Sloveniji. V eni od grajskih soban so razstavili nekaj deset mobilnih telefonov in naprav, povezanih z mobilno telefonijo, ob katerih se tistim, ki so doživeli prve mobilne telefone v devetdesetih, prikrade nasmeh na obraz.

Oglas iz leta 1990 FOTO: Jaroslav Jankovič

Kot nam je povedala kustosinja muzeja in soavtorica razstave Ajda Kozjek – vodja projekta je dr. Estera Cerar –, si mlajše generacije, ki odraščajo s pametnimi telefoni, danes niti ne predstavljajo, da včasih na mobilnikih ni bilo slik in videoposnetkov, še manj kamer, ki jo danes vklopimo in se med pogovorom še gledamo.

Mobilna telefonija se je razvijala z vesoljno hitrostjo. Na razstavi je denimo oglas Telefon v avtomobilu – Mobitel, ki ga je leta 1990 PTT Kranj objavil v Gorenjskem glasu. V kratkem vabilu poziva občane, naj postanejo naročniki priključka za mobitel, saj gradijo javno telefonsko omrežje. V oglasu tudi pojasnijo, da bomo lahko iz avtomobila klicali domov na stacionarni telefon ali prijatelja z mobitelom v drugem avtomobilu.

Iskra wanderer FOTO: Jaroslav Jankovič

V oči nam je padlo nekaj modelov mobilnih aparatov. Denimo najbolj znana in priljubljena nokia 3310, ki so jih po svetu prodali kar 126 milijonov. Zelo pogosta znamka je bila tudi Benefon, denimo detel, ki je dejansko videti kot manjša opeka, a je bil zaradi velikih tipk in zaslona zelo priljubljen tudi pri starejših.

Prvi poskusi telefoniranja na daljavo, v želji, da bi na drugi strani žice slišali glas znanca, so se pojavili v drugi polovici 19. stoletja. Klasični telefon se je razvijal polnih sto let, dokler ga ni v devetdesetih izpodrinil prav mobilni telefon. Težko je dojeti, pa vendar je res, da je eden najslavnejših izumiteljev in znanstvenikov vseh časov Nikola Tesla že leta 1926 vizionarsko zapisal: »Z neizogibnim razvojem brezžičnih komunikacij se bo celoten planet spremenil v velike možgane. Z drugimi ljudmi bomo lahko ne glede na razdaljo govorili kjer koli in kadar koli. Telefonija bo napredovala tako, da bomo druge lahko ne le slišali, temveč tudi videli ... Tehnologija bo namreč postala tako kompaktna, da bo tovrstno napravo mogoče nositi v prsnem žepu.«

Takšni so bili nekoč. FOTO: Jaroslav Jankovič

Pano s podobo genija obiskovalce sprejme ob vhodu na razstavo, ki sicer ponuja tudi nekaj elementov za najmlajše. Zelo simpatična je maketa mobilne telefonije, kjer lahko zlasti otroci dojamejo, kako vse skupaj deluje in koga poklicati, če kaj ne deluje. Razstavili so tudi edini slovenski mobilni telefon iskra wanderer, ki ga je leta 1993 izdelalo podjetje Iskra Telemobil. Naredili so jih nekaj čez tisoč. Kustosinja Ajda Kozjek nam je povedala, da so nekaj eksponatov imeli v lastni zbirki, večji delež pa so pridobili od današnjega Telekoma. Razstavili so tudi avtomat za nakup mobilnih kartic, ki so si ga izposodili iz Muzeja računalništva.

1926. jih je že napovedal Nikola Tesla.

Sicer je za relativno majhno razstavo zelo veliko zanimanja, muzej v Polhovem Gradcu je letos kljub pandemiji in omejitvam obiskalo nekaj tisoč ljudi. Nad postavitvijo so navdušeni tako šolarji kot odrasli, ki so doživljali razvoj mobilne telefonije.

Bil je vizionar.

Kustosinja in soavtorica razstave Ajda Kozjek pred mobilnim ristancem za otroke FOTO: Jaroslav Jankovič