Mladi zdravniki: Zaradi 'švercanja' kavbojk se ne umre, zaradi izogibanja pravilom umirajo mnogi

Ob rekordnem številu okužb, ko so potrebni novi ukrepi, ki zaostrujejo naše življenje, so se oglasili Mladi zdravniki. Tako so opozorili na vse mogoče izgovore, ki jih Slovenci uporabljamo, da izigravamo pravila. Vse to po njihovem dokazuje, da trenutnega epidemiološkega stanja še zdaleč ne jemljemo resno.

Tako pravijo, da neupoštevanje pravil v primeru koronavirusa ni niti približno podobno švercanju kavbojk iz Trsta leta 1980, niti retuširani fotografiji na družabnem omrežju.

Oziroma, kot poudarjajo; »Zaradi kavbojk in filtra se ne umre, zaradi sedanjih izogibanj pravilom pa umirajo mnogi in še bodo. Morda med njimi tudi kdo od vaših najdražjih, čeprav ste sami zelo pazljivi, a bo imel smolo, saj bo ravno v naslednjih tednih doživel infarkt ali prometno nesrečo, pa ne bo prostega reševalnega vozila, ki bi ga pravočasno pripeljal v bolnišnico. Ali ne bo prostega mesta na intenzivni negi,«.

In zaključijo s tistim, kar je vedel že največji slovenski pisatelj Ivan Cankar, Narod si bo pisal sodbo sam.