Jerala: Smo na točki, ko ukrepi ne bodo dovolj

V bolnišnicah se zdravi okoli 800 covidnih bolnikov (50 več kot dan prej), od tega 178 na intenzivni negi (trije več). Ker se virus v Sloveniji hitro širi je naša država dosegla nečastitljivo prvo mesto na svetu glede na tedensko povprečje potrjenih primerov na milijon prebivalcev. Država na pomoč v bolnišnice kliče študente in dijake.

Vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Roman Jerala meni, da ukrepi, ki jih je v petek sprejela vlada, in bodo v veljavi od ponedeljka dalje, ne bodo dovolj. »Smo na krivulji, ko ukrepi ne bodo dovolj. Vse stavimo na to, da bi prekužili zadostno število ljudi, da se bo krivulja obrnila in dosegli imunost. Ne vemo pa, kakšno je število ljudi dovzetnih za okužbe. 300.000, 200.000? S takšnim tempom bo epidemija trajala še tedne, mesece«, je za TV Slovenija komentiral Jerala.

Na ministrstvu za zdravje so obljubili, da bo sto več intenzivnih postelj. Koordinator za bolniške postelje Robert Carotta je za TV Slovenija potezo komentiral takole: »Od kod smo zdaj naenkrat z 190 prišli na 300? Vam bom dal zelo enostaven primer. Človeka lahko operiramo v moderni operacijski dvorani z vso možno inštalacijo in klimatizacijo ali pa v šotoru. V bistvu bomo intenzivne paciente porazdelili iz intenzivnih dvoran tudi na oddelke, kjer pa je seveda tako kvaliteta kot tudi nadzor bistveno manjši.«

Od ponedeljka dalje bo vlada strožje preverjala upoštevanje PCT pogoja in deloma omejila javno življenje. Več v prispevkih:

