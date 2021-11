Maske iz blaga od ponedeljka dalje ne bodo več dovolj, spremembe v trgovinah

Na večurni seji na Brdu pri Kranju je vlada znižala starostno mejo za izpolnjevanje pogoja PCT, učenci se bodo kmalu pogosteje samotestirali, v gostinskih lokalih pa bo mogoča strežba le za mizo, in sicer med 5. in 22. uro. Začasno se zapirajo nočni lokali, začasno pa bo prepovedano tudi zbiranje, razen v ožjem družinskem krogu.

Ukrepi bodo začeli veljati v ponedeljek, novi režim testiranja v šolah pa teden pozneje.

PCT po novem za starejše od 12 let

Medtem ko je bilo izpolnjevanje PCT (preboleli, cepljeni ali testirani) doslej obvezno za starejše od 15 let, bo po novem za starejše od 12 let. Pogoj PCT je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z dokazilom PCT.

Omejitev števila ljudi v trgovinah

V trgovinah bo moralo biti za vsakega obiskovalca zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov površin. Ob vhodu v trgovino bo moralo pisati, koliko ljudi se lahko naenkrat nahaja v trgovini.

Maske iz blaga ne bodo več dovolj, potrebne bodo kirurške ali maske tipa FFP2.

Šole ostajajo odprte, samotestiranje trikrat tedensko

Šole ostajajo odprte, bodo pa učenci in dijaki s 15. novembrom začeli samotestiranje v šolah trikrat tedensko. Vsakomur bo pripadalo 15 testov na mesečni ravni. Pri cepljenih otrocih se presejalno testiranje s samotesti ne bo izvajalo. Če dobijo simptome okužbe, se morajo oglasiti pri zdravniku.

Spremembe na javnih in kulturnih prireditvah

Na javnih kulturnih in športnih prireditvah bodo lahko obiskovalci le na fiksnih sediščih z razdaljo, med njimi bo moralo biti eno sedišče prazno. Izpolnjevati bodo morali pogoj PCT in nositi maske. Glede izvajanja verske svobode pa bo veljalo, da je kolektivno uresničevanje verske svobode dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo PCT, nositi morajo maske in zagotavljati 1,5 metra medsebojne razdalje.

Hitri testi financirani iz proračuna

Kritje stroškov hitrih antigenskih testov bo ponovno prevzel nase državni proračun. Izvajalci testiranja bodo od države po novem lahko za opravljen hitri test in storitev zahtevali povračilo v višini sedmih evrov, doslej je bila ta meja 12 evrov.

Delo od doma

V javni upravi bodo delo v največji mogoči meri organizirali od doma. To vlada priporoča tudi za delo v vseh ostalih organizacijah.

Brez omejitev javnega življenja ne bo šlo

Zdravstveni minister Janez Poklukar je poudaril, da glede na trenutno epidemiološko situacijo brez omejitev javnega življenja ne bo šlo. »Naslednji tedni bodo težki, zdravstvo bo na preizkušnji. Edini učinkoviti ukrep je cepljenje, sprejeti ukrepi pa le blažijo pritisk na bolnišnice,« je dodal.

Razmere v zdravstvu so po ministrovih besedah alarmantne. »Ukrepi, ki smo jih sprejeli, so ukrepi, za katere smo na koncu skupaj s stroko menili, da bodo imeli hiter učinek na epidemijo,« je dejal in dodal, da so ukrepi hkrati sprejemljivi »glede na stanje duha v družbi«.

Pri tem je potrdil, da je bil na mizi tudi predlog popolnega zaprtja družbe. A verjame, da so našli ukrepe, ki prinašajo kratkotrajne, hitre učinke, ki bodo v naslednjih mesecih zmanjševali pritisk na zdravstvo.

Poklukar je ponovno pozval ljudi, naj se cepijo.