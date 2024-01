Mladi zdravniki so se posuli s pepelom

Zdravniki stavkajo, med tistimi, ki opozarjajo na razmere, so tudi mladi zdravniki. Ti redno prek družabnih omrežij in elektronskih sporočil obveščajo javnost, s kakšnimi razmerami se soočajo v zdravstvu, od plač do delovnih pogojev.

V boju za svoje pravice in cilje so v nedeljo objavili sledeče: »Erar pravi, da je 106 organizacij, združenih v Glas ljudstva, prejelo 139 216 355€ v letu 2023. Cena enega tima DM (plače in stroški) je 200 000€. Za ceno enega Glasu ljudstva dobimo 696 timov DM. To je družinski zdravnik za 1 044 000 ljudi. Nismo se zatipkali. Milijon ljudi.«

Mnogi so njihovo objavo delili in se zgražali. Nekateri so v odgovor na to izpostavljali institucije, denimo Cerkev, pa tudi zaposlene v zdravstvu, ki da so v času covida prejeli veliko evrov. Bili so tudi takšni, ki so v zapisane številke dvomili. Med njimi tudi nekdanji minister v vladi Janeza Janše Žiga Turk.

»Je mogoče, da zmečemo za t.i. Glas ljudstva 140 M€ ? To je pol več, kot damo za RTV. #factCheck prosim,« je zapisal. In imel je prav.

Kaj kmalu so se Mladi zdravniki posuli s pepelom. V nedeljo okoli 22. ure so potrdili napako v odgovoru na objavo: »Po opozorilih - 140 mio eur so članice iniciative Glas ljudstva prejele v obdobju več let.« Danes so še dodali: »Pozor! Zgodila se nam je napaka! Člani Glas ljudstva so 140 mio € dobili DO vključno l. 2023, ne v 2023. Se opravičujemo, hvala za opozorila! Primerjava s timi DM ostaja enaka. Ps: Fer bi bilo, če bi tudi Glas ljudstva po opozorilih priznal dokazano napačna dejstva.«

Po zapisanem na spletni strani mladih zdravnikov so njihovi predstavniki Alenka Bahovec, Polona Gams, Jan Jamšek, Valentina Pugelj, Luka Puzigaća in Eva Zlodej.