Diplomirana medicinska sestra rekorderka po plači prehitela zdravnike

Najvišje izplačilo v javnem sektorju je v obdobju oktober 2023, to so najbolj aktualni podatki, ki so trenutno na voljo, znašalo 20.820 evra. Prejel ga je okrajni sodnik svetnik. Na drugem mestu je zdravnik, ki mu je pripadlo 16.620 evrov, na tretjem še en zdravnik, ki je zaslužil okoli 270 evrov manj, to je 16.354 evrov. Vsi zneski so bruto.

Najbolje plačani v javnem sektorju s tega seznama prihaja z Okrajnega sodišča v Ljubljani. Iz objavljenih podatkov se zdi, da je napredoval v nazivu, zdaj pa so opravili poračun za nazaj in mu nakazali premalo izplačano plačo. Na uradne odgovore še čakamo.

Drugi najbolje plačani je zdravniki specialist PPD2, ki si kruh služi pri dveh delodajalcih: 11.496 evrov mu je nakazala Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, še 5.124 evra pa Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

Zadnjo stopničko na podiju najbolje plačane trojice v javnem sektorju zaseda zaposleni v Splošni bolnišnici Trbovlje.

Vse tri delodajalce smo zaprosili za potrditev, ali so podatki o plačah pravilni, pa tudi, koliko tega zneska predstavlja plačilo za redno delo, koliko ostalo in kaj to ostalo je. Pri najbolje plačanih zdravnikih smo zaprosili še za količino opravljenih ur, na podlagi katerih jim je bila obračunana plača.

Od 50 zaposlenih jih 49 prihaja iz zdravstva

Na lestvici za oktober je že tradicionalno največ zaposlenih v zdravstvu, takšnih je 49. Od tega je 48 zdravnikov, družbo pa jim dela še ena diplomirana medicinska sestra v intenzivni terapiji. S svojim znanjem si je prislužila 13.567 evrov bruto plače. Kot že prej omenjeno, je na seznamu petdeseterice le še okrajni sodnik svetnik, medtem ko drugih profilov na tej lestvici ni bilo.

Lestvico najbolje plačanih zaključuje zdravnik, zaposlen v UKC Maribor, ki je zaslužil 11.826 evrov.

Še nekaj dejstev: