Mladi invalidi spoznali moč športa

»Šport, ki ti je všeč, moraš poizkusiti. Ko to storiš, te prevzame in nadaljuješ treninge. V prvi fazi to počneš, ker se boljše počutiš. Ne pozabimo: mi paraplegiki smo 24 ur vezani na invalidski voziček, zato je dobro, da malce pomigaš. Potem pa vidiš, ali ostane pri rekreaciji ali pa se tega lotiš profesionalno,« je slovenski reprezentant parakolesar Anej Doplihar včeraj nagovoril mlade invalide in njihove starše na letošnjem Parafestu z naslovom Postani športnik, ki je tretjič potekal pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja (Zveza ŠIS – SPK), Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS Soča (URI Soča) in Lidla Slovenija.

Nejc Stakne je hitro dobil družbo pri paraatletiki.

Namen dogodka je med mladimi invalidi vzbuditi željo po gibanju in ukvarjanju s športom, kar je tudi osrednji cilj programa Postani športnik, ki sta ga razvila Zveza ŠIS – SPK in Lidl Slovenija. Da se invalidi sploh lahko navdušijo nad gibanjem, morajo najprej ugotoviti, kateri športi so jim na voljo in kateri jim ustrezajo. Za to spoznavanje so tokrat poskrbeli uspešni slovenski parašportniki, med njimi parakolesar Doplihar, namiznotenisač Luka Trtnik in drugi. Mladi obiskovalci so športe lahko tudi preizkusili. »Rada imam šport. Tri leta zapored sem bila tudi državna prvakinja v prsnem plavanju. Zdaj ne treniram več, a še vedno rada plavam,« je povedala mlada športnica Ajda. »V Zvezi ŠIS – SPK verjamemo v izjemne sposobnosti vsakega posameznika, zato se že vrsto let zavzemamo za promocijo parašporta na več ravneh, med drugim s Parafestom, ki poteka v okviru programa Postani športnik, ki ga izvajamo skupaj z Lidlom Slovenija,« pa je po dogodku dejal Gregor Gračner, podpredsednik Zveze ŠIS – SPK in vodja programa Postani športnik.

Mi paraplegiki smo 24 ur vezani na invalidski voziček, zato je dobro, da malce pomigaš.

V URI Soča je šport pomemben del rehabilitacijskega procesa, saj posameznikom pomaga k hitrejši povrnitvi v aktivno življenje. Zato je tudi potem, ko pacienti zapustijo inštitut in se vračajo v vsakodnevno življenje, priporočljivo, da ostanejo športno aktivni. Tudi na to je spomnil direktor URI Soča dr. Zvone Čadež.