Mladi gasilci so se znova izkazali (FOTO)

Gasilska regija Dolenjske je pripravila tradicionalni regijski kviz gasilske mladine. PGD Dvor je poskrbel za najmanjšo podrobnost in dobro počutje mladih, sodelovalo pa je 26 ekip iz Novega mesta, Šentjerneja in Trebnjega.

Pokazati so morali teoretično in praktično znanje.

Poleg znanja o prvi pomoči, požarni preventivi in iskanju besed so se morali mladi izkazati tudi v vezanju vozlov in gasilskih spretnostih. Zbrane so med drugim nagovorili predsednik Gasilske zveze (GZ) Trebnje in dolenjske gasilske regije Peter Jarc, predsednica Mladinske komisije gasilske regije Dolenjske in predsednica tekmovalnega odbora Andreja Zupančič ter domači predsednik PGD Dvor Aleš Legan.

Pri štafetnem vezanju vozlov sta pomembni hitrost in spretnost.

Navdušili izvedba in rezultati

Pri pionirjih so prva tri mesta osvojile ekipe Mali Podljuben 1, pred ekipo občine in ekipo Mokronog. V kategoriji mladink in mladincev je slavila ekipa občine, pred ekipama Trebelno in Grmovlje. Med pripravniki so spominske medalje in pokale osvojile ekipa Grmovelj pred ekipama Reber in Trebelno. Prvouvrščena in drugouvrščena ekipa iz vsake kategorije sta se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo aprila v Grosupljem. Kviz gasilske mladine je tekmovalni odbor s pomočjo sodnikov in domačih gasilcev izpeljal odlično, k temu pa so z znanjem pripomogli tudi mladi gasilci in gasilke. »Vse je potekalo po protokolu, pohvale so prišle z vseh strani,« je dejala predsednica obračunske komisije Petra Bradač iz PGD Dvor, ki je poskrbela za nemoten potek kviza in se zahvalila domačim gasilcem za delo in pomoč pri organizaciji.

Petra Bradač se je izkazala pri organizaciji letošnjega regijskega kviza.

»Z rezultatom sem zelo zadovoljna, saj so vse tri ekipe našega društva pokazale ogromno znanja, tako pionirke, mladinke kakor tudi pripravnice,« je po zmagi ekipe pripravnic povedala mentorica PGD Grmovlje Melita Blatnik in dodala, da je že na tekmovanju GZ Novo mesto, kjer je v kategoriji pionirjev in mladincev sodelovalo več kot 30 ekip v vsaki kategoriji, bilo pokazanega veliko znanja.

Predsednik PGD Dvor Aleš Legan in predsednica Mladinske komisije gasilske regije Dolenjske Andreja Zupančič.

»Jasno je, da so se otroci kakor tudi mentorji spet prebudili. Ko vidiš, da radi hodijo na vaje in od tega odnesejo res veliko pozitivnih stvari, tako znanja kakor tudi spretnosti, ti ni žal prostovoljnega dela in časa. Če pa je na koncu še uspeh, je sreča mentorja in tekmovalcev še večja. Izvedba regijskega kviza letos je bila res na nivoju, tako glede samih prostorov, orodja, kakor tudi sodnikov. Ni lepšega, če prideš z ekipo pred sodnika in vidiš nasmeh na njihovih licih. Otrokom je takoj malo lažje. Kot mentorica ekip upam, da bo takih tekmovanj še veliko,« je dodala Blatnikova.

Veseli obrazi najmlajših pionirjev in mentorjev iz Malega Podljubna.