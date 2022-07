»Srečna sem pri Nataši, ker je res prijazna in razume mojo stisko, pa vendar smo tukaj že od marca in res mi je grozno, da mi mora mama iz Ukrajine pošiljati neke vrste žepnino. Ker je to zanjo prevelika obveza, razmišljam, da bi se vrnila domov,« nam zaupa 18-letna Ulyana iz Lvova, dijakinja tretjega letnika glasbenega konservatorija. Flavtistka je ena od 140 mladih glasbenikov, ki sta jih iz Ukrajine evakuirala dirigentka Živa Ploh Peršuh in Tomo Peršuh, med drugim izvršni producent Evropskega kariernega centra za mlade umetnike Triple Bridge. 37 mladih Ukrajincev živi v nastanit...