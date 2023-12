Ministrica Dominika Švarc Pipan bi sodnikom dvignila plače, tu so številke

Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan je v pogovoru za Siol potrdila, da so na ministrstvu pripravili nov predlog reševanja sodniških plač v obliki interventnega zakona, s katerim bi sodnikom zagotovili dodatnih tisoč evrov bruto plače na mesec. A je ocenila, da v koaliciji za to rešitev ni podpore.

Mesečni dodatek v višini tisoč evrov bruto je precejšnje povišanje glede na napoved premierja Roberta Goloba iz začetka leta o dodatku v višini 600 evrov bruto in glede na zadnji znani predlog dodatka v višini 577,73 evra, ki so ga sodniki dobili na mizo konec novembra.

Predlog interventnega zakona pripravljen

Kot je pojasnila ministrica za pravosodje, so med usklajevanjem s sodstvom, tožilstvom in ministrstvom za javno upravo prišli do sklepa, da s prvotnim zneskom ne bi odpravili plačnih nesorazmerij med sodniki in funkcionarji preostalih dveh vej oblasti, zato so višino dodatka popravili na 1000 evrov bruto.

»To je, kar je jasno nakazalo tudi ustavno sodišče, prava razlika med najslabše plačanim sodnikom in najslabše plačanim poslancem,« je odločitev za Siol pojasnila ministrica.

Po njenih besedah je predlog interventnega zakona pripravljen in ga lahko vlada kadarkoli vloži v državni zbor. Vendar je ocenila, da za zdaj v koaliciji ni podpore tej rešitvi, ker jo namreč mnogi dojemajo kot parcialno urejanje za eno poklicno skupino, torej za sodnike in tožilce.

Ministrica pa se boji, da državo v primeru neizpolnitve ustavne odločbe glede sodniških plač čakajo še veliko hujše finančne posledice. V Slovenskem sodniškem društvu namreč v primeru neizpolnitve ustavne odločbe pripravljajo kolektivno tožbo, s katero bodo zahtevali poravnavo nesorazmerij pri plačah sodnikov za pet let nazaj.