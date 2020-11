Minister Vizjak pozitiven na koronatestu

Minister za okolje in prostorje pozitiven na novi koronavirus. Testiran je bil včeraj, v samoizolaciji pa je že od torka, 27. oktobra.Z ministrstva za okolje in prostor so sporočili, da vira okužbe ni mogoče določiti, po vsej verjetnosti pa se je Vizjak okužil od žene, ki je bila na testu prav tako pozitivna in se je verjetno okužila na delovnem mestu v Splošni bolnišnici Brežice ob stiku z obolelimi.Vizjak se počuti dobro, bolezenskih znakov ne kaže, bo pa do nadaljnjega v samoizolaciji.Preberite tudi Okužen tudi minister Logar