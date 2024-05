Najraje imamo hojo

Če so bile nizke temperature in neprijetno vreme izgovori, da smo se zadrževali doma, je zdaj skrajni čas, da se spravimo na svež zrak in se razgibamo. Hoja, povsem samoumevna oblika človekovega gibanja, je lahko tudi kakovostna in učinkovita oblika vadbe, zato izkoristimo preštevilne prednosti te preproste in cenovno najugodnejše oblike rekreacije! Potrebujemo le udobno obutev in primerna oblačila, v dobri družbi pa bo hoja še prijetnejša.

Odlična oblika druženja FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Za odklop ali klepet

Kot poudarjajo tudi strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je hoja primerna za vse, saj lahko pešačimo ne glede na starost in telesno zmogljivost. Je prikladna, saj lahko pešačimo skoraj povsod, brez najave ali posebnega načrtovanja. Če pospešimo korak, si lahko tudi izboljšamo telesno pripravljenost, če pa uporabimo primerne palice, se lahko priučimo nordijske hoje in tako sprehod nadgradimo v prav posebno vadbo.

Hoja ni koristna le za telo, ampak tudi za duha, za sprostitev in odklop, če smo sami, ali pa za spoznavanje in klepet, če smo v družbi. Ko se rednih sprehodov privadimo, se jim težko odpovemo tudi v manj prijetnem vremenu, in tako vsi letni časi dobijo svoj čar, tudi mrzla zima in deževna jesen.

Mnogi vzljubijo tudi hojo v dežju. FOTO: Lemanna/Getty Images

Marsikje, tudi v Evropi, je hoja najbolj priljubljena oblika telesne dejavnosti, zlasti pri ljudeh srednjih let in starejših, ki si s takšno obliko rekreacije ohranjajo mišično maso, ravnotežje, motoriko, samostojnost in telesno vzdržljivost, obenem pa so poškodbe pri hoji zelo malo verjetne.

S hojo zmanjšujemo tveganje za številna obolenja. Izboljša delovanje srca, pljuč, mišic, sklepov in krvnega obtoka, poudarjajo na NIJZ, utrjuje telesno zmogljivost in s tem učinkovitost pri športu, delu in družabnih dejavnostih, sprošča stres in napetosti ter pomaga pri nespečnosti, varuje pred dejavniki tveganja, kot so visok krvni tlak, visok krvni sladkor in visoka vsebnost za zdravje nevarnih maščob v krvi, varuje pred boleznimi srca, možgansko kapjo, sladkorno boleznijo, osteoporozo, debelostjo, artritisom, nekaterimi vrstami raka in depresijo.

Pol ure na dan večino dni v tednu bo zadostilo vsem potrebam, seveda pa je dobrodošla tudi vsaka minuta več. Da nimamo časa, je povsem neposrečen izgovor, saj lahko hojo vključimo v številna vsakdanja opravila.