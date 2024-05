Še najbolje ga poznamo kot frontmana skupine Nude, a je veliko več kot to. Album Q, ki bo izšel jeseni, je z izjemnimi glasbeniki ustvarjal kar tri leta in pol. Napoveduje ga prva skladba Sonce, ki nam že kaže drugačnega Boštjana. V zadnjih letih je utrpel veliko izgub, a se je prebil skoznje in na drugi strani pokukal ven močnejši. Vsemu navkljub poln upanja, življenjske moči in tudi ljubezni. Doma je bil obkrožen z glasbo, pravi. Teta je bila učiteljica klavirja, harmonike in glasbe na pedagoški šoli, stara mama je igrala klavir, očetova družina je vedno prepevala, kadar so se zbrali, saj...