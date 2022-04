Minister Šircelj opozoril na finančna, ekonomska in varnostna tveganja

Po današnji seji vlade je minister za finance Andrej Šircelj predstavil program stabilnosti in nacionalni reformni program, ključna proračunska dokumenta, ki ju je do konca aprila treba predstaviti Bruslju.

Kot je dejal, smo trenutno v času izjemnih tveganj, tako ekonomskih in finančnih kot tudi varnostnih. »Prvo, kar je pomembno, da je glede na tveganja še vedno omogočen fiskalni prostor. Ta pakt stabilnosti sledi vsem okvirom, ki jih omogočajo mednarodne organizacije. V mesecu maju bomo govorili tudi o tem, kakšen fiskalni okvir se obeta v letu 2023,« je dejal.

Trenutne okoliščine so zaradi vojne v Ukrajini in zato energetske krize ter inflacije po besedah ministra izjemno negotove, hkrati pa zahtevajo ukrepe, ki bodo imeli vpliv na javne finance. »Negotovosti so še vedno vezane tudi na potek epidemije covida 19, zato je postavljanje fiskalnih ciljev izjemno zahtevno,« je še dejal Šircelj.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je napoved rasti BDP za letos znižal s 4,7 odstotka na 4,2, je še povedal finančni minister. Vlada je po besedah ministra ob zdravstveni krizi pripravila zelo obsežen fiskalni načrt, ki je dal gospodarsko rast in zmanjšal brezposelnost v Sloveniji.

Državljane pa zanima predvsem, ali bo vlada podaljšala zamrznitev maloprodajnih cen bencina in trošarin ali bo dopustila, da že v maju cena poskoči z 1,5 evra na liter na več kot 1,6. A očitno vlada danes ni odločala o morebitnem podaljšanju več ukrepov za blažitev učinkov podražitve energentov in električne energije, ki se z aprilom iztekajo. Pričakovati je, da bo omenjeno tematiko obravnavala na petkovi dopisni seji.