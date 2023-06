Minister Loredan zavrnil kritike o neuspešnosti, takole se je pohvalil

Minister Danijel Bešič Loredan je zavrnil kritike o neuspešnosti interventnega zakona, ki je omogočil plačilo vseh zdravstvenih storitev. Kot je dejal, je bil zakon »na svoj način zgodba o uspehu«. Zvišanje števila čakajočih nad dopustno dobo pa je po analizi ministrstva neposredno povezano z drugačno strukturo stopnje nujnosti izdanih napotnic.

Predstavniki ministrstva za zdravje so tako pojasnjevali učinke julija lani sprejetega zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, po katerem so izvajalci zdravstvenih storitev v javni mreži dobili plačane vse opravljene zdravstvene storitve, tudi tiste nad rednim programom.

Ukrep kot »zdravstveni eksperiment«?

V minulih dneh so se v medijih namreč pojavile kritike, da omenjeni ukrep, označen tudi kot »zdravstveni eksperiment«, ni bil uspešen. Minister za zdravje Bešič Loredan je poudaril, da zakona na ministrstvu niso nikoli opredeljevali na ta način. Z njim so, kot so dali vedeti ob nastopu vlade, želeli »stabilizirati sistem«.

Skupno število čakajočih nad dopustno čakalno dobo se je sicer povečalo, kar na ministrstvu razlagajo s spremenjeno strukturo stopnje nujnosti izdanih napotnic. V primerjavi z obdobjem pred epidemijo covida-19 v zadnjih dveh letih namreč izdajo več napotnic s stopnjami nujnosti zelo hitro in hitro, kjer bi pacient do storitve skladno z zakonom moral priti najkasneje v sedmih oz. 21 dneh.

Zgodba o uspehu

Po opravljenih analizah na ministrstvu ocenjujejo, »da je interventni zakon na svoj način zgodba o uspehu«. »Zato ker smo denar vložili v storitve, v dostopnost, v življenje pacientov in nikoli ni bilo rečeno s strani ministrstva, da bomo na ta račun drastično skrajšali čakalne dobe,« je dejal Bešič Loredan.