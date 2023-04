Bešič Loredan: Preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanje je nujno

Na ministrstvu za zdravje je v petek potekal sestanek s predstavniki zavarovalnic Vzajemna, Triglav in Generali. Predstavniki zavarovalnic so ministru pojasnili, zakaj je napovedani dvig premije dopolnilnega zdravstva upravičen.

Rezervirana sredstva, ki jih je Vlada RS z interventnim zakonom namenila za opravljanje storitev, so po izračunih zavarovalnic porabljena. V skladu s trendi produktivnosti, ki se dvigujejo in presegajo oziroma so vsaj na stopnji iz leta 2019, je pričakovati, da bodo potrebna sredstva z njihove strani bistveno višja, kot je količina pobrane premije, so pojasnili.

Kot smo poročali, je Zavarovalnica Generali s 1. majem zvišuje mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 10,39 evra. Kot glavne razloge za zvišanje navajajo neugodne smernice na področju zdravstvenih storitev, in sicer rast cen zdravstvenih storitev (t. i. medicinsko inflacijo) ter rast obsega opravljenih zdravstvenih storitev v zadnjem letu.

Vlada: dvig premij je neupravičen

»Za vladno stran je dvig premij neupravičen. Moramo pa na vladi opraviti aktivnosti in analize, preveriti podatke in tok denarja od leta 2019 do danes, da ocenimo realno stanje,« je povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. »Vsi skupaj smo ugotovili, da so se stroški v zdravstvenem sistemu zvišali bistveno bolj, kot smo pričakovali. Drugo dejstvo je, da nadzora nad ustreznostjo izplačevanja zavarovalnice nimajo,« je dodal in poudaril, da morajo zdaj poiskati skupno pot iz nastale situacije.

Preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja je nujno

Po ministrovih besedah dogajanje dokazuje, da je še kako nujno preoblikovanje obstoječe oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je v Evropi in tudi v zavarovalnem sistemu nekaj posebnega.

»Dobro je to, da obstaja interes vseh strani, da do dviga premije ne pride. Kako pa bomo to storili v tem trenutku težko rečem. Vsekakor pa moramo stopiti na stran ljudi, saj je dvig za 10 evrov na mesec za marsikoga previsok,« je še dodal Loredan.