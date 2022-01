Minister Janez Poklular potrdil: pretresajo nove ukrepe

V Sloveniji je potrjenih 324 primerov omikrona, precej pa je še primerov suma na to različico, a še niso potrjeni. To je povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Pravi, da imamo trenutno reprodukcijsko število R med 1,4 in 1,5 (to številko da je treba spraviti pod 1), ko se primerjajo podatki z isti dnem prejšnjega tedna.

Podatki iz tujine kažejo, da je za omikron značilna povprečna inkubacijska doba 2,5 dneva in da povzroča manj hospitalizacij kot delta. Pri tem pa Poklukar izpostavlja, da imamo v enotah intenzivne terapije 173 oseb, od tega 17 cepljenih: »90 odstotkov je torej necepljenih.« In ravno to je težava pri novi različici virusa, saj ne začnemo bolnišnic polniti iz nič, ampak imamo v njih že precej ljudi. »To je naša cokla, ki jo nesemo v peti val. Zato je situacija resna in imamo na mizi vse vrste ukrepov. V tem tednu bomo pretresali 'od a do ž'. Najboljše rešitve za zdravstvo in družbo kot celoto. Pri tem nam ne bo lahko.«

Je možen tudi strožji ukrep PC, torej brez testiranih? Poklukar pravi, da so možni vsi ukrepi, treba pa da je upoštevati ne samo zdravstvo, ampak tudi sprejemljivost ukrepov. Pri tem čakajo na usmeritve stroke. »Ko in če bomo te dobili, bomo skladno pretresali z drugimi ukrepe.« Ker ima omikron v povprečju inkubacijsko dobo 2,5 dneva, bodo vprašali epidemiologe, ali je mogoče karanteno prekiniti po petih dneh, kar je dvakratnih povprečne inkubacijske dobe. Ponekod v tujini namreč to obdobje že krajšajo.

V zadnjih dneh starega leta je bila vse glasnejša podpora uvedbi obveznega cepljenja. Minister odgovarja, da zakon o nalezljivih bolezni jasno določa, kako se to lahko spremeni, in da je epidemiološki kolegij jasno povedal, da tega ni. »Če kolegij spremeni svoje mnenje, bomo takrat temu sledili.«